Jason Momoa rend hommage après la mort à 8 ans du jeune fan d’Aquaman qu’il a rencontré de manière touchante lors d’une bataille contre le cancer

L’univers cinématographique de DC a eu sa part de succès et d’échecs, mais l’un des plus gros succès, peut-être étonnamment, a été Aquaman. L’aventure aquatique de Jason Momoa est l’un des films les plus rentables de la franchise et une suite est en cours. Malheureusement, l’un des plus grands fans d’Aquaman ne pourra pas le voir. Un garçon de 8 ans nommé Danny Sheehan dont l’amour pour Aquaman était si grand qu’il a parlé à Momoa, est décédé après une bataille contre le cancer. Et maintenant, Aquaman lui-même a dédié le nouveau film en son honneur.

Danny Sheehan de Mashfield, Massachusetts luttait contre le pinéoblastome, un cancer du cerveau rare, depuis début 2017. C’est en prenant des photos du garçon l’année dernière que son amour pour Aquaman a été découvert, et il a été remarqué par Jason Momoa, qui a alors eu un chat vidéo avec l’enfant pour qu’il puisse réellement parler à Aquaman. Lorsque Momoa a appris la mort de Sheehan, survenue aux premières heures du dimanche matin, il a publié un hommage touchant.