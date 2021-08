Jason Momoa révèle hilarant l’ancien projet dont sa famille ne parle pas à la maison

Félicitations à Jason Momoa pour savoir ce qui est approprié et inapproprié pour ses enfants, qu’il s’agisse de censure ou simplement de bon goût. Une fois qu’ils seront plus âgés et qu’ils pourront digérer des sujets et des thèmes plus matures, l’acteur les laissera regarder ce qu’ils veulent. Bien sûr, Baywatch : Hawaï ne sera pas sur cette liste, mais sûrement autre chose. Comme Momoa l’a mentionné, ses enfants devront simplement s’en tenir à ses aventures de super-héros DC jusque-là, bien qu’ils attendront jusqu’au 16 décembre 2022 pour Aquaman et le royaume perdu arrivent dans les salles. Pour tous les autres, See Season 2 fera ses débuts sur Apple TV+ le vendredi 27 août, dans le cadre de la saison télévisée d’automne 2021.