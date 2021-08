Jason Momoa révèle les 3 projets qu’il refuse de partager avec ses enfants

Jason momoa est bien si ses enfants restent debout dans l’obscurité et ont peur d’entrer dans la lumière.

La star de Conan le Barbare, 42 ans, a visité l’émission de radio australienne Fitzy and Wippa pour une apparition enregistrée le samedi 14 août. Au cours de l’épisode, l’animateur Wippa a demandé à l’artiste de se souvenir d’un moment impliquant ses plus grands fans, et Jason a dit que ce seraient ses enfants, Lola, 14 et Nakoa-Loup, 12 ans, qu’il partage avec sa femme Bonnet Lisa.

“Ils vont voir beaucoup de choses que Papa a fait”, a déclaré l’acteur à propos de films actuels comme Sweet Girl et Dune. Il a ensuite ajouté: “Les premières choses de ma carrière, vous ne pouvez pas les voir. Mais vous pouvez voir les nouvelles choses.”

Cela a conduit Wippa à poser des questions sur “les commentaires” que Jason a reçus de ses enfants sur son rôle principal dans Baywatch: Hawaii, les deux dernières saisons à Hawaï de la populaire série syndiquée sur les sauveteurs qui ont également présenté David Hasselhoff. Ces saisons se sont déroulées de 1999 à 2001.

“Nous ne prononçons pas le mot B ici à la maison”, a plaisanté Jason. « Nous cachons tout ça, mon pote. Ce n’est jamais arrivé, n’est-ce pas ? Après que l’animateur ait ri et déclaré que le spectacle devrait être “célébré”, Jason a poursuivi: “Nous ne parlons pas de ces mots. Le mot B n’est jamais arrivé.”