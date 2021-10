Jason Momoa a parlé des difficultés d’être « un super-héros vieillissant ». L’ancien de Game of Thrones, qui incarne le personnage principal du prochain film Aquaman et le royaume perdu, est apparu lundi dans The Ellen DeGeneres Show, où il a révélé qu’il avait subi plusieurs blessures lors du tournage d’Aquaman 2.

Interrogé par DeGeneres sur les rumeurs de longue date selon lesquelles il s’était blessé sur le tournage du film, Momoa a simplement plaisanté: « Je vieillis, c’est ce qui se passe », avant de révéler qu’il a subi de nombreuses blessures pendant le tournage. D’après Momoa, il « a foiré mes yeux. J’ai juste quelque chose dedans qui l’a un peu coupé, et puis je dois me faire opérer. » Il a également révélé: « J’ai une hernie, j’ai des côtes. » Alors que l’acteur a déclaré qu’il « se faisait juste tabasser », il a dit que le film « va être un grand film, vous allez l’adorer ».

La liste des blessures subies par Momoa sur le plateau d’Aquaman 2 n’est que la dernière. L’acteur a une longue histoire de blessures, à la fois sur le tournage et en dehors. Momoa a parlé de certaines de ces blessures dans une publication Instagram plus tôt cette année, détaillant les difficultés des tirs nocturnes et des blessures passées pour le vaincre. Dans le message, Momoa a partagé qu’il avait subi une fracture du fémur quand il était plus jeune. Momoa a également précédemment révélé qu’il avait subi sa cicatrice emblématique des sourcils il y a une décennie après avoir été frappé à l’œil avec un verre de pinte, laissant une blessure qui a nécessité 140 points de suture. En 2018, Momoa a été frappé par un cascadeur pendant le tournage de Braven, expliquant à l’époque: « J’ai été assommé. Un cascadeur m’a frappé. Il m’a pris au dépourvu. Nous n’avons pas établi de contact visuel et il m’a frappé avant que je puisse attrapez-le, et tout est devenu noir. »

DeGeneres n’a pas pu s’empêcher de mentionner ces nombreuses blessures lorsque Momoa est apparue dans son émission. Elle a dit à l’acteur : « C’est un travail difficile que tu as là. Chaque film sur lequel tu es, tu te fais du mal. » Momoa répond: « Je le donne en quelque sorte, oui », ajoutant: « J’aime mon travail et je suis un peu trop excité, puis la question de l’âge, vous savez, je suis un super-héros vieillissant en ce moment. »

Prévu pour une sortie en salles le 16 décembre 2022, Aquaman et le royaume perdu mettent en vedette Momoa aux côtés d’Amber Heard, Patrick Wilson, Dolph Lundgren, Yahya Abdul-Mateen II et Temuera Morrison. Le réalisateur James Wan avait précédemment taquiné à Total Film que le film était très fortement inspiré de La planète des vampires », un film de science-fiction et d’horreur italien campy de 1965. Le film marquera le dernier volet de l’univers cinématographique DC.