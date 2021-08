Jason Momoa se lance dans le débat sur la baignade et fait savoir à tout le monde qu’il se douche ⋆ .

Il est temps pour un autre épisode de DO ! ELLES OU ILS! DOUCHERRRRRRRR ! Grâce aux bouffonneries de recherche d’attention de Dax Shepard, Kristen Bell, Ashton Kutcher, et Mila Kunis, des célébrités ont réussi à arracher quinze secondes d’attention gratuites en discutant de leurs habitudes de baignade. Dax avait Mila et Ashton sur son podcast, Armchair Expert, et ils ont parlé de ne pas se laver complètement ou laver leurs enfants tous les jours. Ensuite, Kristen et Dax étaient sur The View, et comme le partage excessif est leur marque, elles ont continué l’effet boule de neige en expliquant comment elles attendent que leurs enfants sentent pour les baigner.

Puis Jake Gyllenhaal a gâché ma journée en révélant qu’il était l’équipe Stanky Perineum et a également pris le bain comme suggestion légère. Heureusement chaudasses comme Dwayne Johnson et Chris Evans a clairement indiqué qu’ils avaient pris une douche. Ajoutez-en une autre à la Team Bathing Beauties car Jason Momoa est entré dans le chat. Aquaman lui-même a dit qu’il se douche bien sûr, c’est le héros de l’eau !

Alors que Dax, Kristen, Ashton et Mila ne sont pas vraiment fans de la douche, The Rock se douche ici trois fois par jour. Je suis sûr que ce qui se passe réellement, c’est qu’ils veulent conserver l’eau qu’il absorbe autrement. Tu vois, ils ne sont pas sales, ce sont des écologistes ! Eh bien, ils peuvent prendre un autre jour de congé de leurs habitudes de douche parce que Jason utilise aussi de l’eau.

Lors d’une interview avec Access Hollywood, Jason a pris ses habitudes de douche. J’aime comment, quand Jason a réalisé qu’ils allaient parler de douche, il a regardé celui qui était hors caméra et a marmonné : « Jésus… » Ces célébrités propres sont fatiguées ! Regardez ce que vous leur avez fait endurer ces derniers jours ! Il a dit, via la page six :

« Je ne lance aucune tendance. Je me douche, fais-moi confiance. Je suis Aquaman. Je suis dans la putain d’eau. Ne t’en fais pas. Je suis hawaïen. On a de l’eau salée sur moi. Nous sommes bons.

NOUS BIEN ! Voici Jason :

L’offense qu’il a prise quand elle lui a parlé de la douche. Approprié! Mais je ne sais pas si je crois Jason. Peut-être qu’il peut publier plus de preuves vidéo de lui en train de se mouiller juste pour vraiment confirmer sa routine de bain pour nous.

