Jason Momoa se met en quarantaine avec un skateur professionnel après avoir attrapé COVID

Jason Momoa tue le temps alors qu’il se met en quarantaine après avoir contracté COVID-19 – mais il a au moins une bonne (et qualifiée) entreprise qui va retourner sa perruque … sans parler de retourner une planche.

La star d' »Aquaman » s’isole dans son berceau – ceci après avoir contracté le virus après la première de son dernier film, « Dune », à Londres il y a quelques semaines. Il a une mise à jour pour les fans … il va bien, et son copain de quarantaine est totalement en train de déchiqueter.

On dirait que Jason s’accroupit avec un skateur professionnel Erik Ellington … qu’il appelle son colocataire. Il a lancé une vidéo du type faisant un kickflip à l’intérieur de la résidence… allant du haut d’une marche jusqu’au sol de la cuisine, ce qui a impressionné JM.

On ne sait pas exactement pourquoi ils s’abritent ensemble – probablement Erik a également attrapé le ‘rona en compagnie de Jason – mais en tout cas … ils se divertissent.

BTW, Jason sait aussi comment déchiqueter le gnar … le gars est lui-même un patineur chevronné et a frappé des half-pipes pendant la pandémie de l’année dernière.

Quoi qu’il en soit, regardez cette vidéo … en plus des trucs sympas qui se déroulent à son pad, Jason semble également être prêt à déployer une nouvelle sneaker sur laquelle il travaille et qui est respectueuse de l’environnement.

Il les appelle Drifters, et ils sont publiés par l’entreprise de chaussures So iLL. Il est assez content de la collaboration – et est de bonne humeur en général. Bon rétablissement, mec !