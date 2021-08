Jason Momoa se penche sur le débat sur la douche des célébrités après les remarques de Jake Gyllenhaal

Jason Momoa n’est pas sur le point de rejoindre les tendances des célébrités, surtout en ce qui concerne le débat sur la douche. La star d’Aquaman a dit qu’il prenait souvent des douches, donc ses co-stars n’ont pas à s’inquiéter de ses habitudes de bain. Le débat sur la douche de célébrités fait rage depuis quelques semaines maintenant, suite aux commentaires de Dax Shepard, Mila Kunis, Ashton Kutcher et Jake Gyllenhaal. Momoa rejoint Dwayne “The Rock” Johnson du côté de la “douche d’équipe”.

“Je ne lance aucune tendance, je me douche, croyez-moi, je me douche, je suis Aquaman, je suis dans l’eau, ne vous inquiétez pas”, a déclaré Momoa lors d’une interview à Access Hollywood lundi. “Je suis hawaïen, nous avons de l’eau salée sur moi, ça va.” Dans une autre conversation avec PEOPLE, Momoa et sa co-star de Sweet Girl Isabela Merced ont également confirmé qu’il ne pue pas.

“Il sent le Palo Santo”, a déclaré Merced à PEOPLE. « Il sent bon tout le temps. Il n’y a pas un seul moment qui pue, du moins pour moi. Est-ce que tu pues en ce moment ? Momoa a confirmé qu’il ne puait pas à ce moment-là mais qu’il sentait le “feu [and] l’huile.” Merced a convenu qu’il sentait “beaucoup d’huiles essentielles”, ajoutant: “Mais si vous me faites un câlin, c’est comme une brise qui est Palo Santo venant de ses aisselles.” Leur nouveau film sort sur Netflix le 20 août. .

Au cours du week-end, Johnson a assuré à ses fans qu’il se douche assez souvent. En fait, la star de Jungle Cruise a tweeté qu’il prenait une douche froide tous les matins, puis une douche chaude après son entraînement et une douche chaude après son retour du travail. “Lavage du visage, lavage du corps, exfoliation et je chante (fausse) sous la douche”, a écrit Johnson. Lorsqu’un fan a déclaré que cela sonnait toujours bizarre, Johnson a insisté sur le fait qu’il n’y avait “rien de bizarre” dans ses habitudes. “Je m’entraîne deux fois par jour, puis je vais au travail pendant plus de 12 heures”, a-t-il écrit. “Je me douche 3xs. Facile à comprendre.”

L’étrange débat sur la douche des célébrités a commencé le mois dernier lorsque Kunis et Kutcher ont déclaré à Shepard sur son podcast Armchair Expert qu’ils ne lavaient leurs deux enfants que lorsqu’ils pouvaient voir de la saleté sur eux. Kutcher a déclaré qu’il ne lave que ses “aisselles et mon entrejambe” quotidiennement. Shepard a ajouté que lui et Kristen Bell ont également cessé de faire laver leurs enfants tous les jours.

Lors d’une interview à Vanity Fair la semaine dernière, Gyllenhaal a également révélé qu’il ne se douche pas souvent non plus. “De plus en plus, je trouve que le bain est parfois moins nécessaire”, a expliqué l’acteur. “Je crois parce qu’Elvis Costello est merveilleux, que les bonnes manières et la mauvaise haleine ne vous mènent nulle part. Alors je le fais. Mais je pense aussi qu’il y a tout un monde de ne pas se baigner qui est aussi vraiment utile pour l’entretien de la peau, et nous naturellement nettoyer nous-mêmes.”