Jason Momoa testé positif au COVID-19 et retarde les enregistrements d’Aquaman 2 – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Une grande agitation s’est déchaînée sur les réseaux sociaux après l’annonce de la pause de la production d’Aquaman et du royaume perdu en raison de la contagion inattendue par Covid-19 de son protagoniste, l’acteur Jason Momoa. Ici, nous vous disons tous les détails!

Selon le rapport publié par le portail The Sun, l’acteur était sur le plateau d’enregistrement de la suite tant attendue lorsque le résultat positif a été fourni, il a donc été immédiatement isolé pour éviter une épidémie massive au sein des collaborateurs.

Par ailleurs, une source proche de Momoa a révélé que malgré avoir été testé positif au coronavirus, l’acteur est en bonne santé et n’a pas présenté de symptômes graves : « Jason va bien heureusement et maintenant il s’isole après avoir obtenu un test positif. »

« C’est un vrai casse-tête pour les patrons du film, qui s’inquiètent désormais de devoir retarder leur planning de tournage chargé », a déclaré la source. Cependant, la santé des membres du personnel passe avant tout, les enregistrements seront donc suspendus jusqu’à nouvel ordre.

« Tout le monde lui souhaite un prompt rétablissement et espère le retrouver sur le plateau. (…) La sécurité de tous ceux qui travaillent sur le film est la chose la plus importante et ils sont tous examinés régulièrement », a précisé la source.

Bien que la nouvelle de sa contagion ait fait sensation sur les réseaux sociaux, Jason Momoa ne l’a pas encore commentée, et son équipe n’a pas non plus publié de communiqué mentionnant comment il se porte après avoir été testé positif au covid-19.

Aquaman and the Lost Kingdom, la suite du film mettant en vedette l’acteur, devrait sortir en salles en décembre 2022, si la suspension de l’enregistrement n’affecte pas la date qui était déjà fixée.

Source : L’avis