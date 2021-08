Jason Newsted dit qu’il était “F ** King Livid” lorsqu’il a entendu pour la première fois “… And Justice For All” de Metallica

Dans une nouvelle interview avec le magazine Metal Hammer, l’ancien METALLIQUE bassiste Jason News discuté du son du groupe “…Et la justice pour tous” album. Tandis que “…Et la justice pour tous” est considéré comme l’un des METALLIQUE, il a été critiqué presque depuis le jour de sa sortie en 1988 pour l’absence de toute guitare basse sur le disque. Actualiséle jeu de s est pratiquement enfoui dans le mix — et de nombreux fans pensent que le batteur Lars Ulrich, qui avait des idées très précises sur la façon dont il voulait que sa batterie sonne, est à blâmer.

Actualisé a dit qu’il était “putain de livide” quand il a entendu “…Et la justice pour tous” pour la première fois. “Vous plaisantez j’espère?” il a dit Marteau en métal. “J’étais prêt [to go] pour les gorges, mec ! Non, j’étais fou, parce que je pensais vraiment que j’avais bien fait. Et je pensais que je jouais comme j’étais censé jouer.”

Actualisé a poursuivi en disant que METALLIQUEle son a toujours tourné autour Ulrich et guitariste/chanteur James Hetfield. “Lars et James étaient le duo original du groupe de garage, dans la mesure où cela va », a-t-il expliqué. « Ils ont toujours fait les disques de cette façon, de [1982 demo cassette] ‘No Life ‘Til Leather’, c’était Lars et James, guitare et batterie. Sur l’original ‘No Life ‘Til Leather’ cassette — s’il vous arrive de voir une copie réelle ou une photo d’une copie réelle — dans Larsl’écriture de , au stylo à encre, sur l’étiquette de la cassette, [it reads] « Baissez les basses en stéréo. » Au ‘No Life ‘Til Leather’! Ils l’ont mixé comme c’était censé être mixé : il y a la basse et il y a la guitare depuis le début. Mais Lars ne voulait pas [that] parce que ça a foutu en l’air sa batterie, alors quand il envoie la démo à la putain Dossiers de combat et partout, [his instruction is] « Baissez la basse avant même d’écouter ça. » Avant même de commencer, baissez simplement les basses. Dès le départ. Avant même de commencer. C’est là qu’il a été toute sa putain de vie, alors pourquoi serait-ce différent en ce qui concerne [‘…And Justice For All’]? Ils ont fabriqué ‘Tue les tous’ de cette façon, ils ont fait ‘Balade [The Lightning]’ de cette façon, ils ont fait ‘Maître [Of Puppets]’ comme ça, tous. Ces deux gars dans une pièce [mimics drum beats and playing], c’est comme ça que ça s’est toujours passé. [For] le groupe de metal le plus titré de tous les temps. Alors tu te disputes avec cette merde ? Je ne suis pas vraiment sûr. Maintenant, c’est devenu le meilleur album de groupe de garage de tous les temps [for artists such as] CLÉS NOIRES, RAYURES BLANCHES, JETS DUO, les différents « duos de puissance » de trucs de garage.”

Il y a deux ans, Hetfield défendu le son de “…Et la justice pour tous”, disant que lui et ses camarades de groupe “voulaient simplement le meilleur disque” qu’ils pouvaient faire. “Il ne s’agissait pas uniquement de ‘Putain [Jason]. Refusons-le. C’est sûr”, a-t-il déclaré. “Nous voulions le meilleur album que nous puissions faire. C’était notre objectif. Nous avons été brûlés. Nous étions frits. Aller et retour [between touring and mixing the album]. Jouer un concert. Pas de bouchons d’oreilles, rien. Vous rentrez en studio, votre audition est abattue. Si vos oreilles n’entendent plus les aigus, vous allez monter le son. Donc, nous augmentons de plus en plus le haut de gamme et tout d’un coup, le bas de gamme a disparu. Donc je sais que ça a joué un plus grand rôle que tout bizutage ou tout mauvais ressentiment envers Jason, avec certitude. Nous étions frits. Nous avons été brûlés.”

Hetfield a également répondu à certaines des critiques adressées à METALLIQUE par l’un des “…Et la justice pour tous” mélangeurs d’albums, Steve Thompson. Dans une interview de 2015 avec Guitare ultime, Thompson suggéré que Ulrich était le coupable de l’absence de guitare basse sur le disque, affirmant que Lars voulait que sa batterie sonne d’une certaine manière – même si cela impliquait de couper la basse.

“Nous le voulions serré,” James expliqué. “Nous voulions que ce soit serré. C’est ce que nous voulions. Nous voulions la caisse claire, nous voulions la guitare, nous voulions tout à l’avant et dans votre visage et vraiment serré. Et nous pensions que nous l’avions. Et, vous savez, nous savons un peu à quoi nous voulons ressembler. Pouvons-nous nous asseoir derrière un bureau et y arriver ? Non. Nous demandons aux gens de le faire, et ils le font. Alors [Thompson] a fait son travail. Il n’a rien à excuser ou à pointer du doigt. Personne n’est à blâmer pour “quelque chose”. C’est une œuvre d’art. C’est arrivé et ça a fini comme ça pour une raison. Et pour les raisons dont nous venons de parler. Nous avons été brûlés. Nous voyageons, nous jouons un concert, nos oreilles étaient frites. Nous ne dormions pas. Il n’a pas besoin de se défendre. Il faisait partie d’un album génial dans l’histoire, donc je pense qu’il devrait peut-être être un peu plus facile avec lui-même.”

James également une fois de plus rejeté les appels à METALLIQUE remixer “…Et la justice pour tous” pour que Actualiséles contributions de sont plus audibles.

“Tout ça [bass discussion] c’est après coup, et c’est, genre, qui s’en fout, mec, vraiment ?” Hetfield mentionné. “Et pourquoi changeriez-vous cela ? Pourquoi changeriez-vous l’histoire ? Pourquoi voudriez-vous tout d’un coup mettre de la basse dessus ? Il y a de la basse dessus, mais pourquoi voudriez-vous remixer un album ? Vous pouvez le remasteriser, oui, mais pourquoi vous remixez quelque chose et le rendez différent ? Ce serait comme… Je ne sais pas. Non pas que je nous compare au La Joconde, mais c’est du genre ‘Euh, pouvons-nous la faire sourire un peu mieux ?!’ Tu sais?! Pourquoi?”

Dans une interview de 2008 avec Décibel magazine, METALLIQUE guitariste Kirk Hammett tenté d’expliquer le manque de basse sur “…Et la justice pour tous”, en disant que “la raison pour laquelle vous n’entendez pas si bien les basses est que les basses fréquences dans Jasonle ton a un peu interféré avec le ton qui James essayait de viser avec son son de guitare rythmique, et à chaque fois que les deux se mélangeaient, cela ne se produisait tout simplement pas. Il ne restait donc plus qu’à baisser les basses dans le mix. C’était malheureux, mais pour une raison ou une autre, cet album est connu pour le bas de gamme sans que la basse ne soit très haute dans le mix. C’était aussi une expérience – nous voulions un son totalement sec et direct, et certaines personnes aiment vraiment ce son. Beaucoup de groupes de la nouvelle génération, en particulier, pensent que cet album sonne bien. Mais en fin de compte, c’était une expérience. Je ne suis pas vraiment sûr que ce soit un succès à 100%, mais c’est un son unique que cet album a.”

Dans le Guitare ultime entretien, Thompson a dit qu’il avait parlé parce qu’il était fatigué d’être blâmé pour le manque de basse. Il a fait remarquer : « Ils nous ont fait sortir [to METALLICA‘s Rock And Roll Hall Of Fame induction in 2009] et je suis assis avec Lars. Il dit ‘Hé, qu’est-il arrivé à la basse dans ‘Justice’?’ Il me l’a effectivement demandé. Je voulais lui donner une bite froide juste là. C’était dommage parce que c’est moi qui me fais chier pour le manque de basse.”

Ulrich Raconté Le pouls de la radio il y a quelque temps que les fans étaient extrêmement bruyants sur le son de l’album au moment de sa sortie. “Je veux dire, c’était incroyable, tu sais, ‘…Et la justice pour tous’“, a-t-il dit. “Les gens disaient: ‘C’est le disque qui sonne le moins bien, où est la basse, et on dirait qu’il a été enregistré dans un garage, et…’ Mais, vous savez, écoutez, vous faites de votre mieux, vous pouvez dans le moment et ensuite vous passez à autre chose.”