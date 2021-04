Jason Newsted n’a plus de doutes sur le fait de s’éloigner de Metallica: “ Je n’ai plus le physique ” de jouer comme ça plus

Jason Newsted dit qu’il n’a plus la “physicalité” de jouer avec un groupe comme METALLICA.

Le musicien de 58 ans, qui a quitté les géants du métal de la baie de San Francisco il y a deux décennies après une course de 15 ans avec le groupe, a discuté de sa sortie du groupe dans une interview de février 2020 avec Florida Daily Post qui n’a été que récemment téléchargé sur Youtube.

Parlant de la série de chirurgies de l’épaule sur les deux bras qui l’ont initialement rendu incapable de jouer, Newsted dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Les chirurgies m’ont en quelque sorte fait reculer. J’ai continué à jouer de la musique du mieux que je pouvais, et je n’ai jamais pu revenir en arrière; je suis, à peu près, plein à 90%. Je peux ne joue pas le plein METALLICA truc; Je ne pouvais plus faire le spectacle comme ça.

“Au fil des années, les années précédentes, [I kept asking myself] ‘Et qu’est-ce qui se passerait si? Et qu’est-ce qui se passerait si? Qu’est-ce que c’est? Et qu’est-ce qui se passerait si? Qu’est-ce que tu étais resté? Et qu’est-ce qui se passerait si? Et qu’est-ce qui se passerait si? – ce genre de chose “, admit-il.” Et tout le monde – sauf peut-être ma sœur, ma femme et mon père et mes frères et ma mère; elles ou ils [told me], «Vous faites vous. Ils étaient assez près de moi. Ils sont allés à suffisamment de spectacles. Ils ont vu assez de choses dans les coulisses. Ils ont vu ce qui s’est passé. Et ils étaient, comme, ‘Nous comprenons. Vous faites vous. Nous serons là pour vous. Mais tout le monde, qu’ils me connaissent ou qu’ils m’appellent Jason de toute façon parce qu’ils connaissaient mon nom, mais je ne les connaissais pas, il y a des millions de ces personnes – des millions de ces personnes – et ils avaient tous quelque chose à dire à ce sujet. «Comment diable as-tu pu faire ça? Vous jetez des dizaines de millions de dollars? Pourquoi ferais-tu ça? Pourquoi sortirais-tu du plus grand et du meilleur groupe de tous les temps? À quoi penses-tu?'”

Il a poursuivi: “Vous ne savez pas où je suis allé. Mais il m’a fallu un certain temps pour les convaincre. Alors, quand je pense à ce” Et si? Et si? Et si? “, Ça a marché exactement comme ça était censé le faire. Je ne dis pas que j’aurais pu le planifier ou quoi que ce soit du genre. Il a donc fallu des années pour se calmer, ce qui est vraiment bien, et maintenant j’ai 19 ans. ou trois vies depuis que j’étais dans cette grande chose qui a fourni tout cela pour moi.

“Je ne dirai jamais un mauvais mot à propos de quoi que ce soit de ce genre ou des gars; ils m’ont donné ma chance et ma vie, et j’ai travaillé aussi dur que je pouvais,” Jason ajoutée. “J’ai toujours été avec les fans. Il y a quelque chose ici [points to the back of his head] m’a dit que je devais passer chaque minute que je pouvais avec les gens parce que ça ne serait pas toujours comme ça. Et c’est ce que j’ai fait; c’était mon truc. Ils se sont moqués de moi pour le temps que j’ai passé avec les fans. Vraiment – ils m’ont ridiculisé pour le temps que j’ai passé avec les fans. Et maintenant, je ne changerais rien. J’avais des doutes à un certain moment, mais maintenant je sais. La musique avec laquelle je joue LE GROUPE CHOPHOUSE [Newsted‘s mostly acoustic project] est ce que je suis capable de jouer. Et parfois ça devient vicieux, et parfois ça devient beau et moche, et tout ça, mais je sais que je peux jouer ça pour toujours. Cette musique et le Johnny Cash [stuff] Je peux jouer assis ici ou allongé là-bas ou danser là-bas, je peux toujours jouer de la musique. Je sais pertinemment que je ne peux pas jouer de la façon dont je voudrais jouer VOIVOD, METALLICA – n’importe lequel de ces groupes. Je n’ai plus la physicalité pour faire ça. Je ne fais que six spectacles par an [with THE CHOPHOUSE BAND], et je les fais bien. “

Newstedla sortie de METALLICA a été documenté dans le documentaire du groupe en 2004, “Metallica: une sorte de monstre”, qui a suivi les membres du groupe à travers les trois années les plus turbulentes de leur longue carrière, au cours desquelles ils ont lutté contre la dépendance, les changements de composition, les réactions des fans, les troubles personnels et la quasi-désintégration du groupe tout en faisant leur “St. Colère” album.

Dans une interview en 2004 avec L’étoile de Kansas City, METALLICA“coach de performance” de Phil Towle, un ancien psychothérapeute qui a été mis en scène en janvier 2001 pour aider James Hetfield, Kirk Hammett et Lars Ulrich réparer leur relation avec Newsted, a parlé d’être présent quand Jason a dit au groupe qu’il partait, bien que cette scène ne soit pas “Une sorte de monstre”. Demandé comment cela s’est passé, Towle a déclaré: “Nous étions restés assis à parler pendant environ une demi-heure lorsque Jason me dit: «Je veux parler aux gars. Voulez-vous m’excuser? Alors je suis allé dans l’autre pièce de la suite. Je pouvais entendre toute cette douleur résonner dans la pièce dans laquelle ils se trouvaient, et après environ 10 minutes, je suis rentré. Jason dit: “Je ne veux pas de toi ici.” J’ai dit: “ J’ai été embauché pour être ici, pour travailler avec vous et vos problèmes, et je ne peux pas rester de bonne foi dans l’autre pièce. ” Il y eut un silence. Puis Lars dit: «Laissez-le rester.

“Ils étaient tous tellement en désaccord qu’un membre de la famille depuis 14 ans est parti pour diverses raisons. Ils ont dit: ‘Nous devons faire quelque chose à ce sujet.’ Voici ce que j’ai proposé: plutôt que d’investir de l’énergie pour être énervé Jason, utilisez cette chose pour explorer les problèmes sous-jacents d’inconfort et de conflit qui ont conduit à son départ.

“Dans une famille très dysfonctionnelle, Jason eu le courage de se lever. C’est lui qui a mis en branle ce processus d’appel de tout le monde. J’avais lu une vieille interview avec METALLICA dans Playboy dans lequel les membres du groupe se sont saccagés séparément. Alors maintenant, le conflit était arrivé à son paroxysme. “

Newsted a été METALLICAle troisième bassiste de Ron McGovney et la fin Cliff Burton. Robert Trujillo a repris en 2003 après Newstedla sortie.

Jason a parlé en détail de la raison pour laquelle il est parti METALLICA dans une interview en 2013 avec Scuzz TV. Newsted a déclaré que sa séparation éventuelle avec le groupe était due à la façon dont son groupe d’alors, ÉCHOBRAÏNE, a été manipulé. Newsted a expliqué: “La gestion de METALLICA était très, très enthousiasmé par ÉCHOBRAÏNE, voulait le sortir pour moi, voulait que je fasse ÉCHOBRAÏNE aussi, avec METALLICA. Ils se sentaient ÉCHOBRAÏNE était si bon, le chanteur était si bon, et ça n’affectait pas METALLICA parce que c’était un genre de chose totalement différent, et j’étais dans METALLICA; cela lui donnerait déjà son pedigree. “

Newsted a poursuivi: “Ils m’avaient dit, de manière assez convaincante: ‘C’est un excellent disque, nous l’avons joué dans le bureau, c’est tout ce que j’ai entendu, c’est fantastique, ce gamin a une belle voix. Faisons quelque chose avec cette.’ C’est ce qu’ils m’ont dit, et puis James entendu parler et n’était pas heureux. Il était, je pense, à peu près disposé à mettre le kibosh sur tout cela parce que cela affecterait d’une manière ou d’une autre METALLICA à ses yeux, parce que maintenant les managers étaient intéressés par quelque chose que je faisais qui n’avait rien à voir avec lui. “

Newsted Raconté Le pouls de la radio il y a quelque temps qu’il n’a jamais vu comment ÉCHOBRAÏNE aurait pu interférer avec METALLICA. “Je n’ai jamais senti que cela allait affecter METALLICA de quelque manière que ce soit “, a-t-il dit.” Le monstre et l’intégrité et la légende qui METALLICAest construit, il en faudrait bien plus que cela pour l’affecter. “

Newsted a ajouté: “Les personnes sur lesquelles je comptais depuis 15 ans pour m’aider dans ma carrière, m’aident METALLICA, prenez soin de mon argent, faites toutes ces choses, m’a dit: “Votre nouveau projet est fantastique, nous aimerions vous aider.” James entendu parler, le responsable me rappelle quelques jours plus tard – “ Désolé, nous ne serons pas en mesure de vous aider avec cela ÉCHOBRAÏNE chose.'”