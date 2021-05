Ancien METALLIQUE bassiste Jason Newsted ne rejoindra pas MEGADETH comme David Ellefsonle remplaçant.

Depuis MEGADETH officiellement licencié Ellefson lundi dernier (24 mai), les spéculations vont bon train selon lesquelles Actualisé interviendra pour remplir le rôle de bassiste lors de la prochaine tournée estivale du groupe avec AGNEAU DE DIEU.

Plus tôt dans la journée (dimanche 30 mai), Jasonla femme de Nicole pris à elle Instagram verser de l’eau froide sur l’espoir des fans de voir son mari partager la scène avec Dave Mustaine et compagnie.

Elle a écrit : « Salut les gars ! Deux choses

“1. Jason n’adhère pas MEGADETH. paix à eux. Écouter du métal

“2. Jason n’a pas de compte sur les réseaux sociaux ; cela inclut mais n’est pas limité à TIC Tac, Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, Seuls les fans et tinder. “Si vous recevez des dm du Jason Newsted compte de musique ou tout autre compte prétendant être Jason sachez que ce n’est pas Jason et procédez à vos risques et périls”.

Actualisé a exécuté le classique METALLIQUE chanson “Seigneur fantôme” avec MEGADETH le 11 août 2013 lors du dernier spectacle de cet été Gigantesque à Toronto, Ontario, Canada.

Actualisé, qui a abandonné METALLIQUE en février 2001, était le leader de ACTUALITÉ, qui a participé à l’édition 2013 de Gigantesque, le festival de packages acclamé par la critique fondé en 2005 par Moustaine.

Moustaine, qui était l’un des membres originaux de METALLIQUE, a été renvoyé du groupe par le batteur Lars Ulrich en 1983. Il a été remplacé par Kirk Hammett et a continué à former MEGADETH et atteindre par lui-même un succès mondial.

Il y a trois ans, Ellefson a dit qu’il était considéré pour le poste de bassiste dans METALLIQUE après Newsted a quitté le groupe il y a deux décennies.

Actualisé sorti METALLICA après avoir affronté James Hetfield sur la sortie d’un album de ÉCHOBRAIN, Jasonprojet parallèle. Il a été remplacé par le producteur Bob Rock en studio, pour l’enregistrement des années 2003 “Sainte Colère” album, puis définitivement par l’ancien OZZY OSBOURNE bassiste Robert Trujillo.

Dans une interview avec La voix de métal, Ellefson on lui a demandé s’il était question qu’il joue avec METALLIQUE une fois qu’il a été annoncé que Newsted s’était séparé du groupe. “Ils ne m’ont pas appelé” David mentionné. “Je sais qu’il y a eu une conversation sur le fait de me considérer. Je sais Lars et Dave [Mustaine] avait bavardé, parce que [METALLICA] préparaient leur liste restreinte. Et, pour être honnête avec vous… je veux dire, écoutez, METALLIQUE sont géniaux, et je suis un fan d’eux et de leurs amis, et je serais là pour être à leur service de quelque manière que ce soit, mais ils, je pense, ont pris leur décision juste au moment où MEGADETH s’était dissoute en 2002.”

MEGADETH est actuellement programmé pour participer à “La tournée métal de l’année” avec AGNEAU DE DIEU, commençant le 20 août à Austin. MEGADETH devrait également apparaître au NŒUD COULANT-organisé Fête des nœuds en septembre dans l’Iowa.

MEGADETH n’a pas encore annoncé le remplacement de Ellefson, qui était dans le groupe de sa création en 1983 à 2002, et à nouveau de 2010 jusqu’à son dernier départ.