Jason Newsted : “Nothing Else Matters” a fait tomber “les murs les plus sérieux” pour Metallica

Tout en faisant la promotion de la réédition du 30e anniversaire de METALLIQUEcinquième album éponyme de , mieux connu sous le nom de The Black Album, l’ancien bassiste du groupe Jason News a parlé à l’Allemand Rock Antenne de la direction plus rationalisée du disque par rapport aux accents thrash metal de METALLIQUEles quatre premiers albums de. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Je n’ai eu aucun problème à revenir à l’écrasement midtempo par opposition aux trucs rapides, parce que nous avons encore beaucoup de trucs rapides à jouer en live. Et le live était tout ce qui comptait pour moi de toute façon. Donc nous avions encore le répertoire pour pouvoir faire tout ça tout le temps — avec ‘Batterie’ et ‘Combrattre le feu [With Fire]’ et tout ce que vous vouliez – avec les chansons plus douces. Le seul hic, je pense, que je dirais ici, c’est que ‘Rien d’autre ne compte’ était une chanson si personnelle pour James [Hetfield, METALLICA frontman]. Certains d’entre eux sont assez personnels — ‘Le Dieu qui a échoué’ [and] ‘Fondu au noir’ [were] très personnel, [and he’s] l’un des meilleurs paroliers qu’il n’y ait jamais eu dans n’importe quel style de musique, ce type. Il est incroyable. Et cette chanson était si personnelle sur lui et sa personne spéciale. Alors quand je l’ai entendu pour la première fois, je me suis dit : ‘Sommes-nous sûrs de vouloir partager ça avec le monde ? C’est pas ta chanson pour ta copine ?’ Et tout le monde disait : ‘C’est une putain de bonne chanson.’ Habituellement, si nous l’aimons autant, beaucoup d’autres personnes vont l’aimer. C’est ce que nous avons découvert. Si nous maintenons notre niveau ici et que nous jouons à ce niveau, la plupart du temps tout le monde va l’aimer.

Actualisé également reflété sur le succès commercial massif de “Rien d’autre ne compte”, lequel Hetfield avait écrit sur la disparition de sa petite amie d’alors lors d’une tournée.

“Nous étions en tournée pendant quelques mois”, Jason rappelé. “‘[Enter] Marchand de sable’ était le premier single, puis ‘Rien d’autre ne compte’ est arrivé quelques mois plus tard, une fois que nous étions déjà en tournée depuis quelques mois. Nous avions joué 27 ou 32 pays à ce moment-là… Alors, tout d’un coup, quand ‘Rien d’autre ne compte’ sort, le gars entre dans le vestiaire qui nous dit ce qui se passe pour la journée, et il dit, ‘‘Rien d’autre ne compte’ est n°1 dans 30 pays cette semaine.’ Et nous regardions autour, comme, ‘C’est quoi ce bordel ? Quoi?’ Il y avait donc des gens qui appelaient, des représentants de promoteurs et de stations de radio et tout ce truc de pays où nous n’avons pas encore joué, que nous n’avons pas encore vus en direct. Mais tout d’un coup, il y a cette belle chanson : ‘Ces gars sont géniaux. Faites-les venir jouer pour nos enfants. Alors, tout d’un coup, tous ces gens sortent du bois, ‘Peux-tu venir jouer ‘Rien d’autre ne compte’ pour nous?’ ‘Absolument.’ Et c’est six minutes sur deux heures et demie. Devine ce qui va se passer pendant les deux autres heures et 20 minutes, mec. Ça va être ‘Combrattre le feu’ et ‘Batterie’.

“Mon point étant, la chanson la plus douce qui METALLIQUE jamais fait – jamais – brisé les murs les plus sérieux pour pouvoir prendre ‘Mort terrifiante’ et tout le reste jusqu’au peuple. Cela n’aurait pas pu se passer autrement… ‘Rien d’autre ne compte’ est délicat. C’est une chanson d’amour. C’est une putain de chanson.

“Je vais dire maintenant, puisque nous avons 30 ans, je vais dire que des centaines de milliers de couples qui se marient ont utilisé ‘Rien d’autre ne compte’ comme leur chanson de mariage partout dans le monde. C’est une chanson d’amour. Notre chanson d’amour a fait tomber tous les murs que nous avons traversés et tous les millions de groupes qui nous ont suivis depuis.”

METALLIQUE vidéo musicale pour “Rien d’autre ne compte” a récemment dépassé le milliard de vues sur Youtube. C’était le premier METALLIQUE piste pour atteindre le jalon.

Les “Rien d’autre ne compte” vidéo, qui a été téléchargée sur Youtube en octobre 2009, a été dirigé par Adam Dubin et édité par Sean Fullan et est composé de clips de 1992 METALLIQUE documentaire “Un an et demi dans la vie de Metallica”. Le clip est peut-être mieux connu pour une scène où Lars Ulrich lance des fléchettes sur une affiche de AILIER leader Kip Ailier.

Avant de travailler avec METALLIQUE, Dubin a réalisé deux vidéoclips pour le GARÇONS BÊTES. Alors qu’il était étudiant à l’Université de New York, il était colocataire avec le producteur de disques Rick Rubin, qui allait produire plus tard “Mort Magnétique”, METALLIQUEneuvième album studio de.

“Rien d’autre ne compte” atteint la 11e place du palmarès Billboard Mainstream Rock Tracks ainsi que les dix premières places sur de nombreux palmarès européens.

“Rien d’autre ne compte” a été présenté comme une piste jouable dans le jeu vidéo musical “Guitare Hero: Metallica” et a été reprise plus de 40 fois par une foule d’artistes différents, dont TACHES, Shakira, Bif Nu, Gris Macy, DIE KRUPPS, LA THÉORIE DU RÉV et APOCALYPTIQUE.

Une version inédite, totalement nouvelle et différente de “Rien d’autre ne compte” apparaît deux fois dans Disneyle nouveau film de “Croisière dans la jungle”.