Jason Newsted : Pourquoi j’ai toujours porté des t-shirts Metallica sur scène pendant mon temps avec le groupe

Dans une toute nouvelle interview avec Knotfest.com‘s “Parle Toomey” podcast, ancien METALLIQUE bassiste Jason News On lui a demandé pourquoi il portait toujours les t-shirts du groupe lorsqu’il se produisait en direct. Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Je croyais en moi et je croyais en mon groupe… Je ferais tout ce que je pouvais, ce qui était en mon pouvoir, pour promouvoir et transmettre notre succès. Je me sacrifierais de n’importe quelle manière demandée; il n’y avait pas de limites. Je le ferais faire tout ce qu’il fallait, ce que je pouvais faire, compte tenu de mes connaissances et de mon expérience limitées, pour jouer mon rôle au mieux de mes capacités pour nous aider à réussir. [American singer-songwriter] Jason Isbell dit — ‘t-shirt en métal noir mon bouclier.’ C’était. Et ça l’a toujours été. Et c’était le nom de mon putain de groupe à l’avant. Et devine quoi? Il n’y en a pas de plus gros. Alors je porte fièrement ça – je porte mes couleurs plus fièrement que n’importe quel Hell’s Angel ou quoi que ce soit d’autre à travers le temps.”

Il a poursuivi: “Et une petite note qui va de pair avec le fait de faire ce que je peux pour la cause. Si vous y retournez et que vous parlez au gars après le spectacle qui vient dire Lars [Ulrich, METALLICA drummer] à propos de la pâte… Il dit : ‘Au fait, Geai, tu connais la chemise ‘bourreau’ que tu portes depuis trois jours ? Il a dépassé tout le reste de 40 pour cent. Alors prends ça avec toi, d’accord ? Et tout le monde reçoit cet argent – ​​le manager, le gars de l’équipe, le gars du groupe. Tout le monde partage cet argent. Voilà, mon frère.”

Jason la gauche METALLIQUE en 2001, mais a été intronisé dans le Temple de la renommée du rock and roll, avec le guitariste/chanteur James Hetfield, le batteur Lars Ulrich, guitariste Kirk Hammett, et l’homme qui l’a remplacé, le bassiste Robert Trujillo, en 2009.

Actualiséla sortie de METALLIQUE a été documenté dans le documentaire du groupe en 2004, “Métallica : une sorte de monstre”, qui a suivi les membres du groupe au cours des trois années les plus mouvementées de leur longue carrière, au cours desquelles ils se sont battus contre la dépendance, les changements de composition, les réactions des fans, les troubles personnels et la quasi-désintégration du groupe tout en faisant leur “Sainte Colère” album.

Actualisé était METALLIQUEle troisième bassiste de , après Ron McGovney et la fin Falaise Burton.

Jason a parlé en détail de la raison pour laquelle il est parti METALLIQUE dans une interview de 2013 avec Télévision Scuzz. Actualisé a déclaré que sa séparation éventuelle avec le groupe était sur la façon dont son groupe d’alors, ÉCHOBRAIN, a été traité. Actualisé a expliqué : « La gestion de METALLIQUE était très, très excité à propos de ÉCHOBRAIN, voulait le sortir pour moi, voulait que je le fasse ÉCHOBRAIN aussi, avec METALLIQUE. Ils se sentaient ÉCHOBRAIN était si bon, le chanteur était si bon, et cela n’a pas affecté METALLIQUE parce que c’était un genre de chose totalement différent, et j’étais dans METALLIQUE; cela lui donnerait déjà son pedigree.”

Actualisé a poursuivi: “Ils m’avaient dit, de manière assez convaincante, ‘C’est un excellent disque, nous l’avons joué dans le bureau, c’est tout ce que j’ai entendu, c’est fantastique, ce gamin a une belle voix. Faisons quelque chose avec cette.’ C’est ce qu’ils m’ont dit, et puis James entendu parler et n’était pas heureux. Il était, je pense, à peu près prêt à mettre le kibosh sur le tout parce que cela affecterait d’une manière ou d’une autre METALLIQUE à ses yeux, parce que maintenant les managers s’intéressaient à quelque chose que je faisais qui n’avait rien à voir avec lui.”

Actualisé Raconté Le pouls de la radio il y a quelque temps qu’il n’a jamais vu comment ÉCHOBRAIN aurait pu interférer avec METALLIQUE. “Je n’ai jamais senti que cela allait affecter METALLIQUE de quelque façon que ce soit », a-t-il déclaré. « Il n’y avait aucun moyen que cela puisse être le cas. Le monstre et l’intégrité et la légende qui METALLIQUEest construit, il en faudrait bien plus que cela pour l’affecter.”

Actualisé d’ajouter : « Les personnes sur lesquelles j’avais compté pendant 15 ans pour m’aider dans ma carrière, m’aident METALLIQUE, prendre soin de mon argent, faire toutes ces choses, m’a dit : « Votre nouveau projet est fantastique, nous aimerions vous aider. James entendu parler, le responsable me rappelle quelques jours plus tard : « Désolé, nous ne pourrons pas vous aider avec cela ÉCHOBRAIN chose.'”