Dans une nouvelle interview avec le METALLIQUE magazine du fan-club Et alors!, on a demandé à l’ancien bassiste du groupe comment il se sentait lors des sessions d’enregistrement de METALLIQUEL’album éponyme de 1991 – mieux connu sous le nom de “Black Album” – a pris fin. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET) : “Fierté est mon premier mot. J’étais vraiment, vraiment fier. Confiant et excité pour les gens que je respectais de l’entendre.

“Je me souviens que j’avais une cassette avec trois chansons dessus – je pense que c’était ‘[Enter] Marchand de sable’, ‘Rien d’autre ne compte’ et ‘Triste mais vrai’ – sur une cassette que je portais dans ma poche », a-t-il poursuivi. « Et je la jouerais pour les gens et tout. À l’époque, vous n’aviez pas à vous soucier que quelqu’un télécharge de la merde. Et nous étions tous très prudents à ce sujet, et les gens pour qui je jouais étaient mes amis dans mon propre studio et ma famille dans leur propre maison et des trucs comme ça.

“[I was at] Indianapolis 500 — la troisième semaine de mai 1991. Lou Gramm était là, le chanteur de ÉTRANGER. Donc, une grande influence quand j’étais enfant. Énorme dans le Midwest. Gigantesque sur les radios du Michigan et de l’Ohio — putain d’énorme. Mon frère et tous ses amis avaient leur poster sur leurs murs. ÉTRANGER était gigantesque dans mon monde quand j’avais 14, 15 ans. Lou Grammest là, et mon ami qui nous avait emmenés là-bas en tant qu’hôte [said], ‘Jason, rencontrer Lou.’ « Hé, mec. ‘Wow. Au plaisir de vous rencontrer, mon pote. [He said] ‘J’aime vraiment METALLIQUE. Qu’est-ce que vous manigancez?’ [I said] « Nous venons de terminer un disque, mec. J’ai quelques chansons. Vous voulez l’entendre ?’ Il a dit : ‘Ouais, j’aimerais vraiment ça.’ Nous montons donc dans une limousine noire. Et il est assis du côté conducteur face à moi. Et j’ai mis la cassette dedans [the desk and I turned it up]. Et il s’est assis dans la voiture, en hochant la tête [sideways]. Je ne sais pas s’il savait qu’il le faisait. Et je pense qu’il n’a pas aimé ça ; il hoche la tête ‘non.’ Et ça se termine, et il lève les yeux, et il respire un peu – un peu – fort. Je suis genre ‘Quoi ?’ Et il dit : ‘Incroyable. Wow!’ Il a été littéralement pris par le poids de la chanson. Juste, genre ‘Wow ! C’est mal, mec. Ensuite, je lui ai joué la chanson calme, et il était, ‘Woah. Vous êtes sur quelque chose, mec. Quand il est sorti de cette voiture, il m’a donné des accessoires. Et je ne l’oublierai jamais.

“Alors, en répondant à la question, [I felt] ce genre de fierté, où [I wanted to play the album for my] hero – un héros d’enfance – que même leur premier album sonnait vraiment bien. Et il chantait toujours très bien. Du point de vue sonore, ils étaient toujours attrayants et attrayants.”

The Black Album est l’un des disques les plus vendus et les plus acclamés par la critique de tous les temps. Sa sortie en 1991 a non seulement donné METALLIQUE son premier album n°1 dans pas moins de 10 pays, dont quatre semaines au n°1 aux États-Unis, sa série incessante de singles — “Entre Sandman”, “The Unforgiven”, “Rien d’autre ne compte”, “Où que je puisse déambuler” et “Triste mais vrai” — a alimenté l’ascension du groupe en tête d’affiche du stade, à la radio et MTV statut de nom de ménage dominant. La réception de l’album par la presse a été de la même manière, se construisant au fil des ans à partir du top 10 du 1991 Village Voice Pazz & Jop les critiques nationaux sondent pour devenir une présence constante dans les 500 plus grands albums de tous les temps de Rolling Stone. L’impact et la pertinence de l’album ne cessent de croître, comme le prouve un fait indiscutable : The Black Album reste incontesté en tant qu’album le plus vendu de l’histoire de Nielsen SoundScan, dépassant toutes les sorties dans tous les genres au cours des 30 dernières années.

Pour commémorer son 30e anniversaire, le GrammyBlack Album, 16 fois certifié disque de platine, a reçu sa réédition définitive le 10 septembre via le propre album du groupe. Enregistrements noircis.



