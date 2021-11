Lors d’une apparition dans un récent épisode de Bill Burr‘s « Lundi matin » podcast, ancien METALLIQUE bassiste Jason Newsted On lui a demandé s’il y avait un concert particulier qui s’était imposé dans son esprit comme étant particulièrement mémorable. Il a répondu (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Ceux qui ont été glorifiés au fil du temps et sensationnalisés, comme le grand spectacle russe et ce genre de choses – inoubliables, bien sûr, [and] assez bien documenté. Mais il y en a d’autres qui sont personnellement énormes pour nous en tant qu’unité. Jour sur le vert à Oakland [on] 12 octobre 91. C’était [legendary concert promoter] Bill Grahamle dernier vrai spectacle qu’il a organisé – point final. C’est une grosse affaire pour Bay Area, mec. Il a tenté sa chance sur METALLIQUE de retour en ’82, ’83. ’84, quoi que ce soit. Et puis ils sont rentrés à la maison pour faire la une de ce truc. Nous étions sur la route pour le Black Album depuis quelques mois. Nous venons de commencer à tirer sur tous les cylindres. MTV est venu là-bas avec 19 putains de caméras et a fait leur truc et l’a bien enregistré et ça sonnait tellement tueur à la télé. Je me souviens avoir joué un gros Alambic basse à six cordes avec une corde sur le dessus aussi grosse et aussi ronde que votre putain de doigt – comme un câble téléphonique sur ce connard – mais réglée pour ‘Triste mais vrai’, et juste prendre les foutus remplissages des gens, mec. On pouvait voir leurs sternums monter sur scène. Ils se tenaient à côté des bacs à basse à l’avant, juste en train d’être détruits. Nous frappions alors avec une telle précision. »

Jason la gauche METALLIQUE en 2001, mais a été intronisé dans le Temple de la renommée du rock and roll, avec le guitariste/chanteur James Hetfield, le batteur Lars Ulrich, guitariste Kirk Hammett, et l’homme qui l’a remplacé, le bassiste Robert Trujillo, en 2009.

Actualiséla sortie de METALLIQUE a été documenté dans le documentaire du groupe en 2004, « Métallica : une sorte de monstre », qui a suivi les membres du groupe au cours des trois années les plus mouvementées de leur longue carrière, au cours desquelles ils ont lutté contre la dépendance, les changements de composition, les réactions des fans, les troubles personnels et la quasi-désintégration du groupe tout en faisant leur « Sainte Colère » album.

Actualisé était METALLIQUEle troisième bassiste de , après Ron McGovney et la fin Falaise Burton. Trujillo a pris le relais en 2003 après Actualiséla sortie.

Jason a parlé en détail de la raison pour laquelle il est parti METALLIQUE dans une interview de 2013 avec Télévision Scuzz. Actualisé a déclaré que sa séparation éventuelle avec le groupe était sur la façon dont son groupe d’alors, ÉCHOBRAIN, a été traité.

Actualisé Raconté Le pouls de la radio il y a quelque temps qu’il n’a jamais vu comment ÉCHOBRAIN aurait pu interférer avec METALLIQUE. « Je n’ai jamais pensé que cela allait affecter METALLIQUE de quelque façon que ce soit », a-t-il déclaré. « Il n’y avait aucun moyen que cela puisse être le cas. Le monstre et l’intégrité et la légende qui METALLIQUEest construit, il faudrait beaucoup plus que cela pour l’affecter. »



