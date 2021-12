Jason Oppenheim brise le silence sur sa séparation avec Chrishell Stause

Jason Oppenheim n’a que de belles choses à dire sur son nouvel ex.

Le courtier immobilier s’est exprimé après E! News a rapporté qu’il s’était séparé de sa petite amie et co-star de Selling Sunset, Chrishell Stause.

« Bien que Chrishell et moi ne soyons plus ensemble, nous restons les meilleurs amis et nous nous aimerons et nous soutiendrons toujours », a écrit Jason sur son histoire Instagram le mardi 21 décembre.

« Elle était la petite amie la plus incroyable que j’aie jamais eue, et c’était la relation la plus heureuse et la plus épanouissante de ma vie », a-t-il poursuivi, avant de partager une différence entre eux. « Bien que nous ayons des désirs différents concernant une famille, nous continuons à avoir le plus grand respect les uns pour les autres. »

Le patron du groupe Oppenheim a déclaré : « Chrishell est un être humain exceptionnel et l’aimer et l’avoir dans ma vie est l’une des meilleures choses qui me soient jamais arrivées. »

Le couple s’est séparé après cinq mois ensemble, ont déclaré deux sources à E! Des nouvelles.