Jason Oppenheim et Chrishell Stause se séparent des stars de « Selling Sunset »

Jason Oppenheim et Chrishell Stause ne sont plus en couple, décidant de se séparer 5 mois après avoir rendu public leur relation … selon un rapport.

Comme nous vous l’avons dit précédemment, les co-vedettes de « Selling Sunset » ont annoncé qu’elles nous sortons ensemble de retour en juillet. Chrishell avait posté beaucoup de photos des deux lors d’une escapade romantique … avec quelques PDA mélangés également.

Comme vous le savez peut-être, Chrishell travaille pour The Oppenheim Group, une société immobilière de LA fondée par Jason et son frère. Chrishell avait déjà dit à People qu’il était « facile » de travailler avec son petit ami parce qu’ils étaient les meilleurs amis avant et travaillaient ensemble tout le temps.

Chrishell travaille en tant qu’entrepreneur privé pour l’OG, et cela ne changera presque certainement pas à l’avenir. Les gens ont été les premiers à rapporter la nouvelle de la scission.

Nous avons rencontré la Chrishell la semaine dernière et lui avons demandé ce qu’elle pensait de sortir avec un gars plus petit — après Tom Holland et Zendaya a appelé la norme ridicule – elle dit que la taille n’est pas un problème dans les relations, mais « c’est plus à propos de ce qu’il y a à l’intérieur ».

Jusqu’à présent, aucun mot sur ce qui a pu conduire à la scission…