Jason Oppenheim explique pourquoi lui et Chrishell ont caché des rencontres sur Selling Sunset

En été, le fondateur du groupe Oppenheim, Jason Oppenheim, est devenu officiel avec l’un de nos agents immobiliers préférés de Selling Sunset, Chrishell Stause. Ainsi, lorsque la saison quatre est sortie le mois dernier, beaucoup de gens ont été surpris de voir qu’il n’y avait pas de contenu adoré par eux deux. Oui, il y avait beaucoup d’indices flagrants qu’ils avaient peut-être au moins commencé à se voir de cette façon, mais Jason a enfin renversé le thé sur exactement ce qui se passait entre eux pendant le tournage de la saison quatre et les décisions qu’ils ont prises sur ce qui partager.

Pour aller droit au but, il y avait une raison principale pour laquelle le couple n’a pas été rendu public au cours de la saison quatre sur Netflix : Chrishell. Dans une interview avec US Weekly, Jason a déclaré que c’était sa décision de rester privée, ajoutant: « Je pense que quand [a relationship is] public, cela met beaucoup de pressions supplémentaires, de publicité et d’opinion. Je pense que c’est bien de commencer une relation de la manière dont les relations normales se développent et progressent. Et c’est juste entre deux personnes.

Il a ajouté qu’ils en avaient parlé aux membres de leur famille les plus proches et à quelques amis proches, mais qu’ils étaient même sélectifs quant aux collègues avec lesquels ils partageaient la nouvelle. Et nous savons tous à quel point ils aiment bavarder dans ce bureau !! «Nous en avons parlé à des amis proches, mais si vous voulez garder quelque chose de privé, vous devez généralement ne pas le dire à trop de gens. Il est difficile de garder un secret parmi beaucoup de gens », a-t-il déclaré.

Plus tard dans l’interview, Jason a avoué qu’il était amoureux de Chrishell (je pleure) et que c’était sa décision de partager la nouvelle avec différentes personnes et de la faire savoir au grand public sur Selling Sunset. « J’ai suivi son exemple et j’ai respecté sa prise de décision à ce sujet », a-t-il déclaré. Il semble que la saison cinq sera celle où la série se concentrera sur leur nouvel amour trouvé, avec le teaser des nouveaux épisodes les montrant annonçant la nouvelle à tout le monde et s’embrassant.

Jason a dit que leurs nouvelles ont été très bien reçues par les amis et la famille. « Tout le monde a été d’un grand soutien », a-t-il déclaré à US Weekly. « Je veux dire, comme nous savions qu’ils le seraient. Nous partageons des amis communs si proches, ce qui est également formidable à bien des égards. Parce que quand nous sortons avec nos amis, nous sortons tous les deux avec nos amis.

La nouvelle de leur relation est arrivée en juillet 2021, lorsqu’ils ont partagé des photos adorées en vacances sur leurs comptes Instagram. Jason a dit qu’il y avait eu des paparazzis qui les suivaient en Italie, alors ils voulaient être sûrs de partager la nouvelle eux-mêmes avant qu’elle ne soit publiée dans les journaux. Le voyage a eu lieu juste après la fin du tournage de la saison quatre, et Chrishell et Jason étaient très ensemble pendant le tournage.

La saison quatre de Selling Sunset est maintenant disponible sur Netflix.

