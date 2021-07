Jason Priestley se met dans la peau d’un sociopathe dans Casteel – El Sol de México

De Brandon Walsh, l’un des protagonistes de Beverly Hills 90210, la série qui l’a rendu célèbre dans les années 1990, l’acteur Jason Priestley a découvert le monde de la télévision et du cinéma, devant et derrière la caméra. Cette expérience lui a permis d’obtenir des rôles dans des productions à succès telles que Sans trace, Mon nom est Earl, Hot in Cleveland et Private Eyes (auxquelles il participe actuellement, aux côtés de Cindy Sampson).

“Beverly Hills 90210 a été une excellente occasion non seulement d’être un meilleur acteur et d’apprendre, mais de profiter de toutes les portes que la série m’a ouvertes et sans aucun doute d’avoir travaillé pour un producteur exécutif aussi emblématique que le grand Aaron Spelling, c’était une expérience dont je voulais vraiment profiter », a-t-il exprimé lors d’une conférence virtuelle.

Maintenant, il rejoint l’adaptation cinématographique de la saga Casteel, de la célèbre écrivaine américaine Victoria Cleo Andrews, dans laquelle il incarne un homme nommé Tony Tatterton, dont les vices et la personnalité possessive font de lui l’un des personnages les plus sombres que Jason ait incarné. .

“Il y a plus de défis à donner vie à un personnage comme celui-ci, dans le sens où il faut trouver des moyens de le rendre sympathique aux yeux du public, et surtout charmant et charismatique. Même si des personnages forts comme lui font des choses très discutables, aujourd’hui ces jours-ci, je suis plus attiré par ce genre de rôles. »

Le réalisateur a également ajouté que la partie du maquillage pour tourner les scènes de Tony à son troisième âge était ce qu’il aimait le plus. Pour ces clichés, ils ont dû subir un processus de caractérisation qui a duré trois heures au total (et une heure supplémentaire à la fin de l’enregistrement pour retirer les prothèses).

➡️ Abonnez-vous à notre newsletter et recevez les notes les plus pertinentes dans votre e-mail

“J’apprécie l’opportunité de le faire, je n’avais pas eu assez d’occasions de jouer un vieux personnage, avec ce genre de maquillage. Pour moi, c’était un magnifique défi, j’ai été surpris de me voir caractérisé comme un homme plus âgé, j’ai compris l’angle du projet et j’ai vraiment apprécié cette partie ».

En plus de jouer dans cette histoire, il est également réalisateur de Fallen Hearts (troisième volet de la saga), et est producteur exécutif des deux derniers films, Cobweb of Dreams et The Gates of Paradise. Ces bandes seront disponibles à partir du 1er juillet sur la plateforme Lifetime.