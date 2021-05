Jason Schwartzman, Eric Roberts et Eric Andre rejoignent The Righteous Gemstones Saison 2 ⋆ .

]]>]]>

La deuxième saison de HBO Les pierres précieuses justes a ajouté Jason Schwartzman (Fargo), Eric Roberts (Le Chevalier Noir) et Eric Andre (Mauvais voyage) à son casting.

Les pierres précieuses justes est la troisième série HBO de McBride, Hill and Green après Vers l’est et vers le bas et Directeurs adjoints, et tourne autour des Gemstones, une famille de télévangélistes de renommée mondiale avec une longue tradition de déviance, de cupidité et de travail caritatif.

Schwartzman jouera le rôle de Thaniel, «un journaliste travaillant sur une histoire sur les ministères», avec Roberts comme Junior, un homme «qui a grandi avec Eli et rentre soudainement dans sa vie», et Andre comme Lyle Lissons, «un pasteur de méga-église du Texas qui se lie d’amitié avec Jesse et Amber.

Avec McBride, Les pierres précieuses justes met en vedette un casting qui comprend John Goodman, Edi Patterson, Adam Devine, Walton Goggins, Cassidy Freeman, Tony Cavalero, Tim Baltz et Greg Alan Williams.

Ricky Church – Suivez-moi sur Twitter pour plus de nouvelles de films et de discussions sur les nerds.

]]>]]>

Lien source