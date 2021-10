Jason Segel jouera dans la série Apple TV+ « Shrinking » des créateurs de « Ted Lasso »

Jason Segel devrait jouer dans la prochaine série Apple TV+ « Shrinking », a annoncé Apple aujourd’hui. Segel écrit et produit l’émission aux côtés du co-créateur de « Ted Lasso » Bill Lawrence et de la star et écrivain de « Ted Lasso » Brett Goldstein, qui incarne Roy Kent dans la série.



La série comique de 10 épisodes mettra en vedette Segel dans le rôle d’un thérapeute qui commence à enfreindre les règles et dit à ses clients ce qu’il pense vraiment d’eux. « Ignorant sa formation et son éthique, il se retrouve à apporter des changements énormes et tumultueux dans la vie des gens … y compris la sienne », lit-on dans la description de l’émission.

Segel joue dans le prochain film ‌Apple TV+‌ « Le ciel est partout », basé sur le roman le plus vendu pour jeunes adultes du même nom, il s’agit donc de son deuxième projet ‌Apple TV+‌. Il est également quelque peu célèbre chez MacRumors car il est un fan et a mentionné le site dans le commentaire du DVD pour « Forgetting Sarah Marshall ». « J’adore MacRumors.com », a-t-il déclaré. « C’est l’actualité Mac de demain aujourd’hui. »

« Shrinking » est une prochaine série TV+ prometteuse car elle vient d’une partie de l’équipe derrière « Ted Lasso ». « Ted Lasso » a jusqu’à présent remporté de nombreux prix, et c’est l’une des émissions phares sur ‌Apple TV+‌. On ne sait pas encore quand « Shrinking » fera ses débuts.

Meilleures histoires

Tim Robbins jouera dans la prochaine série Apple TV + Dystopian ‘Wool’

Tim Robbins devrait jouer dans la prochaine série dramatique dystopique Apple TV + « Wool », rapporte Variety. Robbins jouera le rôle de Bernard, qui est à la tête de l’informatique du Silo, et il jouera aux côtés de Rebecca Ferguson, qui jouera le personnage principal Juliette. « Wool » est basé sur le roman de Hugh Howey du même nom. « Wool » se déroule dans un futur lointain, où la terre post-apocalyptique…

Billy Crudup jouera dans la comédie dramatique rétro-future Apple TV + « Bonjour demain ! »

Billy Crudup, qui joue actuellement Cory Ellison dans « The Morning Show », devrait jouer dans une autre série Apple TV+ intitulée « Hello Tomorrow », a annoncé Apple aujourd’hui. Décrite comme une « comédie dramatique rétro-future », la série met en scène un groupe de vendeurs ambulants qui vendent des multipropriétés lunaires. Crudup jouera le rôle principal de Jack, un vendeur talentueux et ambitieux « dont une foi inébranlable en un…

Scarlett Johansson et Chris Evans joueront dans le film « Ghosted » d’Apple TV+

Apple TV + a un autre projet de film de grande envergure en préparation, rapporte Deadline. Intitulé « Ghosted », la prochaine aventure d’action romantique mettra en vedette Chris Evans et Scarlett Johansson. Le film sera réalisé par Dexter Fletcher (réalisateur de « Rocketman ») et produit par les studios Skydance, avec un scénario de Paul Wernick et Rhett Reese, les scénaristes des films Deadpool et « Zombieland », et…

Une série comique avec Maya Rudolph arrive sur Apple TV+

Apple a passé une commande de série pour une série comique d’une demi-heure mettant en vedette Maya Rudolph. La série n’a pas encore de titre, mais Rudolph incarnera Molly, une femme dont la vie est bouleversée après que son mari lui a laissé 87 milliards de dollars. La série a été créée par Alan Yang et Matt Hubbard, qui ont également travaillé avec Rudolph sur « Forever ». Yang est connu pour « Parcs et loisirs », « Master of None »,…

La série « Bad Monkey » avec Vince Vaughn arrive sur Apple TV+

Apple a signé un accord pour « Bad Monkey », une prochaine série télévisée qui devrait mettre en vedette Vince Vaughn, a annoncé Apple aujourd’hui. Le drame de 10 épisodes est basé sur le roman du même nom de 2013 de Carl Hiaasen. Il raconte l’histoire d’Andrew Yancy, un détective du sud de la Floride qui a été rétrogradé au rang d’inspecteur de restaurant. Après qu’un touriste ait trouvé un bras coupé alors qu’il pêchait, Yancy est entraîné dans un…

‘On the Rocks’ devient le premier film Apple TV+ à sortir en DVD et Blu-Ray

La comédie Apple TV+ de Sofia Coppola « On the Rocks » sortira en Blu-Ray et DVD le mois prochain, le premier film Apple TV+ à être disponible sur support physique. Révélé pour la première fois par Sigmund Judge, « On the Rocks » peut être pré-commandé maintenant sur Amazon pour 17,99 $. Selon les informations de version Blu-Ray, le disque physique est distribué par Lionsgate et sera expédié à partir du 26 octobre 2021,…

‘Ted Lasso’ remporte l’Emmy de la meilleure série comique alors qu’Apple TV+ remporte 11 prix au total

Lundi 20 septembre 2021 03h14 PDT par Sami Fathi

La populaire série comique Apple TV+ « Ted Lasso » a reçu quatre nouveaux Emmy Awards, marquant l’histoire d’Apple TV+ puisqu’elle est devenue le premier service de streaming à remporter un Emmy Award dans une catégorie de programme au cours de sa deuxième année d’éligibilité seulement. Ted Lasso a remporté un total de sept Emmy Awards en 2021. Comme Apple l’a annoncé dans un communiqué de presse, « Ted Lasso » est entré dans l’histoire en devenant le plus nominé…