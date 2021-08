Jason Statham et Rosie Huntington-Whiteley attendent un deuxième enfant ensemble

Rosie Huntington-Whiteley se prépare à redevenir maman.

Le mannequin de 34 ans a annoncé jeudi via Instagram qu’elle était enceinte de son deuxième enfant avec son fiancé Jason Statham avec un carrousel de photos qui s’est visiblement terminé par une photo d’elle dans une robe blanche moulante montrant son baby bump.

“Taaa daahhh !! #round2”, a-t-elle légendé les photos.

De nombreux amis, dont Poppy Delevingne, Elsa Hosk et Jourdan Dunn, ont immédiatement envoyé leurs félicitations.

ROSIE HUNTINGTON-WHITELEY DIT QUE SES LUTTES POUR PERDRE LE POIDS DE BÉBÉ ONT ÉTÉ «TRÈS HUMILLANTES»

Rosie Huntington-Whiteley et Jason Statham attendent leur deuxième enfant ensemble. (Photo de Pascal Le Segretain/.)

Huntington-Whiteley et Statham sont déjà parents d’un fils de 4 ans, Jack Oscar.

Elle a admis en décembre 2019 qu’avoir à perdre du poids après avoir accueilli Jack était « humiliant » après avoir pris « environ 55 livres » pendant sa grossesse.

ROSIE HUNTINGTON-WHITELEY DEVIENT SANS SOUTIEN-GORGE POUR UNE PHOTO DE VACANCES ITALIENNE

“J’ai pris un poids raisonnable”, a-t-elle déclaré à Ashley Graham dans un épisode du podcast de Graham “Pretty Big Deal”.

“Écoutez, je me suis bien amusée”, a-t-elle ajouté. “Je laisse aller les rênes. C’est une nouvelle expérience, alors vous vous dites : ‘Eh bien, voyons comment ça se passe.’ Et six mois plus tard, je me suis dit : ‘Quoi ? C’est fou !'”

Le couple est déjà parents d’un fils nommé Jack. (Photo de Rich Fury/.)

Elle a avoué que perdre du poids n’était pas aussi facile qu’elle le pensait malgré ses nombreuses séances de gym.

“Je dirai que je m’entraîne dans la salle de sport et que je me repense et que je me sens comme ça, je me suis dit : ‘Maintenant, je comprends à quel point il est difficile pour certaines personnes d’aller à la salle de sport'”, a-t-elle expliqué.

Huntington-Whiteley et Statham, 54 ans, sont ensemble depuis 2010, s’étant fiancés en janvier 2016. Le couple a acquis la réputation d’être l’un des plus discrets d’Hollywood. Statham a plaisanté avec Esquire en 2015 en disant que lui et Huntington-Whitley avaient choisi de “se saouler et de flotter autour de la piscine” plutôt que de se rendre en ville.