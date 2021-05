Jason Statham met à jour Hobbs & Shaw 2 et s’il reviendra dans la franchise principale ⋆ .

]]>]]>

Après avoir fait sa première apparition sur la scène du générique de fin Fast & Furious 6, dans lequel il a apparemment “ tué ” le personnage préféré des fans Han, joué par Sung Kang, Deckard Shaw de Jason Statham est devenu une partie importante de la franchise en tant que méchant dans Furieux 7 et plus tard en tant que membre de la famille le Destin des furieux.

Après la sortie du huitième film, Statham a joué aux côtés de Dwayne Johnson dans le film dérivé, Fast & Furious présente: Hobbs & Shaw, à laquelle Statham a récemment fourni une mise à jour sur la suite lors d’une interview avec Collider pour promouvoir Guy Ritchie’s Colère de l’homme.

«Des centaines de millions sont dépensés pour faire le film et promouvoir le film, ils doivent donc avoir un bon scénario. Nous sommes motivés à faire quelque chose à ce sujet; nous attendons que l’on frappe à la porte, essentiellement.

Bien que Statham n’apparaîtra pas dans le prochain Rapide et furieux 9, l’acteur a ensuite continué à discuter de son avenir avec la franchise principale et de savoir s’il reviendrait pour les deux derniers versements.

«J’adorerais revenir pour ces deux films. C’est de la glace mince sur laquelle je patine si je parle de ce qui va se passer dans les prochains films. Mais je connais Justin Lin, je le connais très bien, et c’était drôle, quand je suis venu faire le camée en 6, il ne s’est jamais présenté à 7 et 8, et ce sont eux que j’ai fait, alors nous ‘ re destiné à faire quelque chose de plus grand. C’est formidable de travailler avec Vin et tous les autres personnages, je me suis fait de très bons amis sur ce film et j’aime vraiment la franchise de films elle-même. Je pense que c’est un succès mondial pour toutes les bonnes raisons. En faire partie est juste un grand privilège. Donc, s’ils me veulent dans les prochains, je serai là.

