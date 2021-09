Jason Sudeikis — De bons gènes ou de bons docteurs ?!

in

Jason Sudeikis« La beauté n’est pas une question de rire !

Voici la version de 31 ans du comédien hilarant habillé pour impressionner lors d’une fête qu’il a organisée avec l’alun de “Saturday Night Live” Seth Meyer à New York en 2006 (à gauche). C’était la même année qu’il était devenu un acteur vedette de l’émission de comédie à sketches emblématique.

Et, 15 ans plus tard … l’acteur – qui a fêté son 46e anniversaire ce week-end – plus beau que jamais sur le tapis rouge pour la première de la deuxième saison de son émission télévisée à succès “Ted Lasso” à Hollywood cet été (à droite) .

Goaaals !

La question est …