Jason Sudeikis dirige la table « C’est une vie merveilleuse » lue avant Noël

Le classique de Noël It’s a Wonderful Life reçoit un peu des soins de traitement Ted Lasso de l’acteur Jason Sudeikis avec la deuxième lecture de table virtuelle annuelle au profit du Ed Asner Family Center (TEAFC). Dans un communiqué de presse annoncé mardi matin, Sudeikis dirigera un casting de stars comprenant Jean Smart, Rosario Dawson, Mark Hamill, Martin Sheen, Mandy Patinkin, George Wendt, Lou Diamond Phillips, Phil Lamarr, Ben Mankiewicz, Ron Funches , Ed Harris et plus.

Sudeikis, surtout connu pour avoir joué le bienveillant Ted Lasso dans la série Apple TV+ du même nom, jouera le rôle de George Bailey, un rôle rendu célèbre par James Stewart. Il sera rejoint par Dawson vraisemblablement sous le nom de Mary Hatch, anciennement interprétée par Donna Reed; tandis que Wendt – l’oncle réel de Sudeikis – jouera l’oncle Billy, décrit dans le classique de Thomas Mitchell.

La deuxième soirée virtuelle annuelle, animée par Tom Bergeron, aura lieu le 5 décembre et rendra hommage au regretté Ed Asner et bénéficiera à sa fondation, TEAFC, qui promeut des programmes de santé mentale et d’enrichissement pour les enfants ayant des besoins spéciaux et leurs familles. La lecture de table virtuelle sera également produite en partenariat avec Turner Classic Movies et sponsorisée par MeTV.

« Le décès de mon père a laissé un trou indescriptible dans mon cœur. Pour notre gala annuel de collecte de fonds cette année, je veux honorer l’héritage de mon père en tant qu’acteur légendaire et ardent défenseur des personnes de tous niveaux. Je tiens à remercier Turner Classic Films pour s’être associés pour soutenir nos efforts visant à collecter des fonds indispensables pour les familles ayant des besoins spéciaux et je suis éternellement reconnaissant pour le soutien apporté par notre incroyable casting. Je tiens également à remercier MeTV pour leur généreux parrainage de cet événement « , Matt Asner, fils d’Ed Asner et co-fondateur du Ed Asner Family Center, a déclaré dans le communiqué de presse.

Pour un don minimum de 25 $ en cette période des Fêtes, toute votre famille peut profiter de l’expérience exclusive. Le public et les fans de l’événement peuvent également acheter des collections de cadeaux commémoratifs des Fêtes, y compris des illustrations personnalisées et un t-shirt en édition limitée, tous créés spécifiquement pour cet événement. Pour les superfans enthousiasmés par l’événement, la collection comprendra également le livre de recettes officiel de la famille Bailey avec des recettes inspirées de It’s A Wonderful Life et un Blu-ray du 75e anniversaire du film. Il y aura aussi un encan silencieux avec des articles parfaits pour le temps des Fêtes et un entracte musical.

Suite à l’hommage à Asner, l’événement de lecture de table virtuelle honorera également Mike Darnell, président de Unscripted and Alternative Television chez Warner Brothers, ainsi que sa famille. Le casting comprendra la fille de Darnell et directrice sociale de TEAFC, Chelsea Darnell, les acteurs autistes Spencer Harte et Domonique Brown (Atypique) ainsi que les membres neurodivergents de TEAFC Ryan Booth et Lucas Salusky. Victor Nelli (Brooklyn Nine-Nine) reviendra à la réalisation.

« En tant que parents d’enfants autistes, Matt et moi avons constaté un besoin désespéré de créer une communauté sûre et accueillante pour les familles ayant des besoins spéciaux », explique Navah Asner, cofondatrice du Ed Asner Family Center. « Le Centre fournit des services d’enrichissement artistique et professionnel et de santé mentale essentiels à ces personnes et à leurs familles, créant un espace unique pour apprendre, interagir et s’épanouir. Mes chers amis, la famille Darnell, sont une partie extrêmement importante de notre communauté globale et de la Center. Nous sommes ravis de les honorer cette année pour leur engagement et leur plaidoyer.

Pour les billets, le parrainage et les informations sur l’événement, visitez le site Web pour plus de détails et comment regarder.