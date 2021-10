Jason Sudeikis et Brandi Carlile taquinent un nouvel épisode effrayant

Jason Sudeikis n’est pas subtil avec les références de Ted Lasso dans la nouvelle promo de Saturday Night Live cette semaine. Sudeikis est l’hôte de cette semaine, et il apparaît dans trois teasers avec l’invité musical Brandi Carlile. Il apporte la positivité caractéristique de son personnage d’entraîneur de football aux clips viraux.

Les promos de dernière minute ont mis Sudeikis et Carlile aux côtés des membres de la distribution Alex Moffat et Chloe Fineman pour assurer aux fans à quel point le nouvel épisode va être génial. Dans le premier, ils décrivent à tour de rôle l’atmosphère d’Halloween – « ça va être effrayant », dit Fineman, « ça va être effrayant », dit Moffat, « ça va faire rire », dit Carlie, « et si nous faisons les choses correctement, nous pourrions juste apprendre un petit quelque chose sur nous-mêmes en cours de route… Ou pas », conclut Sudeikis.

Même avec son accent du Kansas baissé, il ne fait aucun doute que ce morceau si sain-c’est-drôle est un riff sur Ted Lasso, le personnage de Sudeikis dans la série originale à succès Apple TV+ qui vient de terminer sa deuxième saison. Dans le deuxième clip, la référence est plus directe, avec Moffat lançant un sketch intitulé « Bread Lasso », que Sudeikis semble détester. Le troisième sketch revient à canaliser le personnage lui-même – en particulier son mantra « croire ».

Dans la troisième promo, Sudeikis guide les trois autres à travers quelques « affirmations positives », en terminant par : « Maintenant, manifestez-le ! » Au fond, c’est ce qu’est Ted Lasso – appliquer les manières folkloriques du Midwest et la positivité aux scénarios modernes. Cette prémisse simple a contribué à catapulter la série au sommet de la liste de surveillance de tout le monde.

Ted Lasso a été créé en août 2020, mais le personnage remonte au moins à quelques années auparavant. Il est apparu pour la première fois dans la couverture de la Premier League par NBC Sports lorsque Sudeikis était encore membre de la distribution sur SNL lui-même. Tout le personnage était une blague sur l’incompréhension du football par les Américains, tandis que dans la série, Lasso est embauché comme entraîneur d’une équipe de football de Premier League en Angleterre.

La saison 2 de Ted Lasso a été créée en juillet avec des critiques généralement positives, et la série a également été renouvelée pour une troisième saison. Il apporte une profondeur surprenante à son personnage de titre idiot, qui se retrouve bloqué à l’étranger et éloigné de sa femme et de son fils, exerçant un travail qui s’avère étonnamment politique et difficile à naviguer. Dans le même temps, la série fait souvent ressortir cette tension avec certaines des comédies de sitcom les plus stupides que le genre puisse rassembler.

Espérons que le retour de Sudeikis à SNL ce week-end apportera de nombreuses références à Ted Lasso pour le trajet. Son épisode commence en direct à 23 h 30 HE sur NBC.