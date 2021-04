Jason Sudeikis, lauréat du prix SAG, envoie un message pro-avortement avec une tenue ⋆ .

La 27e édition des Screen Actors Guild Awards a été préenregistrée et diffusée dimanche soir sur TBS et TNT. Le spectacle de la nuit de Pâques a livré un message très peu attrayant grâce au choix de la garde-robe d’un récipiendaire. L’acteur Jason Sudeikis portait un pull avec My Body My Choice imprimé dessus.

Sudeik est actuellement en vedette dans Ted Lasso d’Apple TV. Il a remporté l’Acteur masculin dans une catégorie Série Comique. La cérémonie était virtuelle et il a accepté via Zoom et l’écran a inclus ses collègues nominés. Lorsque Sudeikis est arrivé, au début, seule la partie supérieure de son message était visible – Mon corps. Puis, alors qu’il s’éloignait de l’écran, le reste était clair. Page Six a rapporté qu’il s’agissait d’un pull Gucci au prix de 1 100 $.

Cela semble être un message tellement aléatoire et étrange porté par un homme, d’autant plus que l’émission a été diffusée le dimanche de Pâques. C’était une décision consciente, cependant, car il a fait sensation après son apparition aux Golden Globe Awards. Ensuite, il portait un sweat-shirt tie-dye de la ligne de vêtements de sport de sa sœur au lieu de s’habiller en tenue de soirée comme le faisaient les autres acteurs. Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il porterait pour les prix SAG, il a dit qu’il devrait y réfléchir, compte tenu de l’attention reçue après la dernière cérémonie de remise des prix. Son ex, l’actrice Olivia Wilde, avait déjà fait la promotion de l’avortement alors qu’elle était enceinte de l’un de ses enfants.

Les sweats virtuels de la remise des prix de Jason Sudeikis. Ça y est, c’est le Tweet. #SAGAwards pic.twitter.com/GNyGCL8Ure – E! Actualités (@enews) 5 avril 2021

Ce spectacle était heureusement exempt de politique, à l’exception de cette chemise. L’émission n’a duré qu’une heure. Ce serait bien si d’autres récompenses pouvaient continuer une si courte durée de spectacle et les garder sans politique.

