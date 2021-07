Jason Sudeikis ne sort plus avec le mannequin Keeley Hazell

Mise à jour : 25/07/21 : Acteur Jason Sudeikis et le mannequin Keeley Hazell sont redevenus juste amis. Le couple, qui s’était lié en février, n’est “plus romantique”, a déclaré une source à E! News : “Jason et Keeley n’ont jamais eu de relation sérieuse. Cela n’a définitivement jamais été une chose sérieuse.” La source a ajouté que le couple “sont également des amis de longue date qui sont proches depuis des années”. J’ai compris! Pour en savoir plus sur leur brève romance, continuez à lire.

Histoire originale 18/02/21 : Jason Sudeikis abandonne sa relation avec Olivia Wilde – et je veux dire par là qu’il sort avec un mannequin britannique nommé Keeley Hazell, avec qui il est ami depuis des années. Le Sun a annoncé la nouvelle de la romance de Jason et Keeley, qui survient alors que son ex Olivia devient plus sérieuse avec Harry Styles.

“Quand Jason a découvert sa femme et Harry, Keeley était l’une des personnes vers lesquelles il s’est tourné”, a déclaré une source. “Pendant ce temps, il était naturellement dévasté, mais elle était brillante et incroyablement favorable.”

La source a poursuivi et a déclaré: “Il l’a invitée à le rejoindre pour un dîner avec des amis à LA, et leurs plaisanteries affectueuses ont rapidement fait parler la langue. Ils se sont rencontrés depuis, mais évidemment, ce n’est que les premiers jours. Jason pense qu’il est trop tôt pour se lancer dans une nouvelle relation – il n’est absolument pas pressé – mais il s’agit de « regarder cet espace ».

Les gens et E! News a également confirmé que Jason et Keeley se voient, bien que les deux médias disent que ce n’est pas grave. “Il aime passer du temps avec elle, mais c’est décontracté pour l’instant”, E! L’initié de News a déclaré. « Ils se connaissent depuis un moment et ont toujours été amicaux. C’était bien pour lui pendant qu’il était à Londres d’avoir quelqu’un avec qui passer du temps. Il ne cherche rien de sérieux.”

Cool-cool-cool ! Oh, et PS Page Six rapporte que Jason a nommé un personnage de sa nouvelle émission télévisée Ted Lasso d’après Keeley. Décontractée.

