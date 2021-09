Jason Sudeikis récidive, remercie son ex Olivia Wilde

Mais c’est déjà écrit et on insiste, ce n’était pas la première fois. Cinq mois après leur séparation, quand aussi pour sa performance dans Ted Lasso Jason est devenu le meilleur acteur dans une comédie dans le Prix ​​du choix des critiques, remercié Wilde, ni plus ni moins car elle a joué un rôle important dans le développement de la série.

“Honneur à qui l’honneur est dû”, dit le dicton bien connu, et Sudeikis Il semble qu’il le sache, c’est pourquoi lorsqu’il s’est levé pour le maximum des prix de ce gala en mars de cette année, Meilleure série comique, il n’a pas manqué l’occasion de remercier toutes les personnes impliquées dans le programme.

Le triomphe de Jason Sudeikis a été très applaudi sur les réseaux sociaux. (Rich Fury / © . 1341362218)

Jason il a souligné à la fin de son discours à ses amis les plus proches : « Je veux remercier mes enfants, Otis et Marguerite, et je tiens à remercier ta maman, Olivier, qui a eu l’idée initiale pour cela comme une émission de télévision. Elle a dit : “Vous aimez tellement faire ça, vous devriez le faire comme un film ou une émission de télévision”, et elle avait raison ! “

De plus, lors de ce gala, il a admis que, malgré tout, son année était “spectaculaire”, en plus du fait que la série l’avait servi, au-delà de lui donner des récompenses et du travail, comme “un merveilleux moyen d’écouter les histoires du pardon, de la rédemption, de la guérison et de la compréhension des gens.”