Jason Sudeikis remporte le prix de la Screen Actors Guild pour «  Ted Lasso  »

Apple Original Ted Lasso vient de remporter un autre prix. Cette fois, Jason Sudeikis a remporté le Screen Actors Guild Award pour la performance exceptionnelle d’un acteur masculin dans une série comique.

Cela marque la première nomination et victoire de la star de Ted Lasso et producteur exécutif Sudeikis.

« Oh mec, oh mec, tu te moques de moi? » a déclaré la star de Ted Lasso en recevant le prix lors de la cérémonie virtuelle. «Je veux que vous remerciiez mes collègues acteurs. Je tiens à remercier ma mère de m’avoir amené à des pièces de théâtre et à des comédies musicales à Kansas City, toutes les compagnies de tournée qui sont passées, que ce soit Phantom of the Opera ou La Cage aux Folles.

Outre le prix de la Screen Actors Guild, Ted Lasso a remporté le mois dernier trois Critics Choice Awards pour la meilleure série comique, le meilleur acteur dans une série comique et la meilleure actrice dans un second rôle dans une série comique.

À l’heure actuelle, Apple a reçu un total de 345 nominations et distinctions, et 91 récompenses depuis le lancement d’Apple TV + il y a plus d’un an. Les prix incluent les Critics Choice Awards, les Critics Choice Documentary Awards, les Daytime et Primetime Emmy Awards, les NAACP Image Awards, un Peabody Award, un Golden Globe Award, et plus encore.

La saison 2 de Ted Lasso sera présentée en première cet été aux côtés de The Morning Show, Home Before Dark, Truth Be Told, et plus encore.

