Jason Sudeikis, star de ‘Ted Lasso’, révèle comment la série Apple TV+ a aidé les fans

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

La star de Ted Lasso, Jason Sudeikis, pense que la série Apple TV + aide les fans avec un aspect dont on parle davantage. La deuxième saison mettait en vedette un thérapeute du sport qui a aidé Ted Lasso (Sudeikis) à résoudre certains problèmes personnels. Et en parlant du spectacle lors d’un événement Abbott et Real Madrid à la Bourse de New York, Sudekis a révélé que la santé mentale est une grande partie de Ted Lasso.

« En ce qui concerne les problèmes de santé mentale, c’était juste là. C’est là depuis toujours, mais cela revient vraiment beaucoup en sachant simplement où se dirigeaient les personnages et à quel point il est important de travailler sur soi pour aider son équipe », Sudeikis, 46, a déclaré Us Weekly et d’autres journalistes et l’événement. « Et je pense que nous essayions d’explorer cela et de le personnifier d’une manière et d’une sorte de cheval de Troie qu’il y a de plus gros problèmes dans cette petite émission de comédie amusante et idiote. »

Sudeikis a également expliqué comment il avait reçu des lettres de téléspectateurs, tout comme d’autres membres de la distribution et de l’équipe, qui les remerciaient d’avoir discuté de la santé mentale. « Je pense que nous essayions d’explorer cela et de le personnifier d’une manière et d’une sorte de cheval de Troie qu’il y a de plus gros problèmes dans cette petite émission de comédie amusante et idiote », a-t-il déclaré, selon ..

« Les gens ont vraiment répondu à cela. Et moi-même et d’autres personnes dans le casting et l’équipe de rédaction recevons quotidiennement des messages de personnes les remerciant d’avoir vraiment ouvert les yeux sur ce que cela signifie d’aller en thérapie et ce que cela signifie pour quelqu’un dans sa propre vie aller en thérapie et simplement parler de ces choses et éliminer la stigmatisation de toute forme de santé, que ce soit la nutrition ou la santé mentale et émotionnelle. Tout ce que vous pouvez faire pour vous aider aide ceux qui vous entourent. »

Dans la finale de la saison 2, Ted parle aux médias de la santé mentale après qu’il a été rapporté par Trent Crimm (James Lance) de The Independent que Ted faisait face à des attaques de panique. Trent a obtenu l’information de Nate (Nick Mohammed) alors qu’il s’en prenait à Ted pour ne pas lui avoir prêté suffisamment d’attention. Nate quitte l’AFC Richmond pour devenir l’entraîneur de West Ham United. Avec la promotion de l’AFC Richmond, il est probable que le scénario de Ted-Nate sera au cœur de la saison 3 de Ted Lasso, dont la production commencera probablement en janvier.