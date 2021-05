Jason Whitlock fait l’éloge de Kwame Brown lors de l’interview de Glenn Beck ⋆ .

Ancien joueur de la NBA Kwame Brown continue à attiser les flammes avec ses ennemis, au milieu de diatribes vengeresses contre ses nombreux critiques qui l’ont accusé d’être un buste dans la ligue.

Mais tandis que Brown cible Stephen A. Smith, Passer Bayless, Stephen Jackson, Jemele Hill et autres, chroniqueur sportif Jason Whitlock loue l’ancien buste du repêchage de la NBA pour être une figure «anti-réveil» de la communauté noire.

“Il décortique ces idées plus grandes et sur le changement de cette culture très négative qui a été définie pour les Noirs et nous avons adopté et les Noirs adorent”, a déclaré Whitlock lors d’une interview avec Glenn Beck sur BlazeTV.

. @ WhitlockJason me dit pourquoi il «a bon espoir que le vent tourne» au sein de la communauté noire grâce à l’ancien joueur de la NBA Kwame Brown, qui a fini de garder le silence. pic.twitter.com/dNzqSEhOkz – Glenn Beck (@glennbeck) 27 mai 2021

«Ils disent ‘OUI! Nous attendions que quelqu’un dise ceci et le représente d’une manière en laquelle nous croyons »», a déclaré Whitlock.

Whitlock a également vanté Kevin Samuels comme ayant un impact similaire sur la communauté noire. “C’est un ancien homme d’affaires qui est consultant en image et il est en costume et cravate, disant exactement les mêmes choses que Kwame, mais il le dit comme s’il était professeur d’université.”

«Lui et Kwame, ils ne travaillent pas ensemble. Mais ils travaillent ensemble, et ils atteignent un public massif et ouvrent les portes à des gens comme moi et d’autres pour qu’ils viennent en arrière et ajoutent notre opinion sans être rejetés comme “ oh mon Dieu, tu n’es pas vraiment pour les Noirs », a expliqué Whitlock à Beck. «J’espère que le vent tourne vraiment parce que ces deux gars reçoivent tellement de soutien et ils sont tellement anti-réveillés.

Brown n’a pas été à la hauteur du battage médiatique du premier choix au repêchage, mais il a compilé une carrière en tant que joueur utile. Il a joué au basketball à son plus haut niveau pendant 12 ans, il s’est qualifié à quatre reprises pour les séries éliminatoires, et il l’a fait à travers une quantité infinie de critiques. Est-ce une carrière qui justifie d’être la cible de chaque projet de blague?

Ce n’est pas un fardeau facile pour un jeune de 18 ans. Et après deux décennies de dégradation, Brown a décidé qu’il en avait assez.

