Jasper Conran prêt à vendre un coffre aux trésors chez Christie’s Londres – WWD

LONDRES – Jasper Conran réduit ses effectifs, passant de son vaste appartement au château de New Wardour dans le Wiltshire, en Angleterre, à des fouilles plus petites dans le Dorset. C’est une aubaine pour les amateurs d’antiquités et de maîtres anciens, car Conran vend 430 objets qui ont rempli ses diverses maisons historiques au fil des décennies à travers deux ventes chez Christie’s Londres.

“Jasper Conran The Collection” sera sous le marteau lors d’un événement en direct prévu pour le 14 septembre au siège de Christie’s à St. James’s, tandis qu’une vente aux enchères en ligne sera ouverte aux enchères du 1er au 21 septembre. uvres d’art indiennes, islamiques, chinoises et japonaises, meubles et sculptures européens.

Les estimations vont de 500 livres à 800 000 livres, et l’exposition de prévente sera ouverte au public du 6 au 13 septembre.

Conran, le créateur de vêtements et d’articles ménagers et fils de feu Sir Terence Conran, a collectionné les articles pendant des décennies, travaillant avec des revendeurs tels que Christopher Gibbs et Peter Hinwood, Will Fisher chez Jamb et Edward Hurst.

Ces objets remplissaient les maisons de Conran à Flemings Hall, un manoir élisabéthain avec un fossé saxon ; Walpole House, à Chiswick, Londres ; Ven House, un domaine de campagne rococo dans le Somerset et le château de New Wardour.

La grande salle à manger du château de New Wardour. Image reproduite avec l’aimable autorisation de Christie’s et Simon Upton

Conran a rénové de nombreuses maisons historiques qu’il a achetées, bien que son appartement au château de New Wardour fasse partie d’une série conçue par l’architecte John Pawson dans le manoir de style palladien.

Il y a deux ans, Conran a acheté la Villa Mabrouka d’Yves Saint Laurent ou « Maison de la chance » à Tanger, au Maroc, à la Fondation Jardin Majorelle. La maison actuelle du designer dans le Dorset est le manoir Bettiscombe du XVIIe siècle, où il vit avec son mari, l’artiste irlandais Oisin Byrne.

L’autodérision Conran a déclaré que même s’il ne prétend pas être l’un des plus grands collectionneurs du monde, je pense que j’ai un œil perçant pour le beau.

Il a dit qu’il avait décidé de vendre parce que sa maison du Dorset « est beaucoup plus petite que ses prédécesseurs. Compte tenu de l’ampleur de notre nouvelle maison, il n’y a tout simplement nulle part où mettre la collection que j’ai rassemblée, il est donc temps de se séparer.

« Suis-je triste ? Oui bien sûr, car il y a plusieurs choses rares et précieuses avec une provenance merveilleuse avec lesquelles j’ai aimé et apprécié de vivre. Cependant, je suis pragmatique et préférerais de loin que ces beaux objets aient une nouvelle vie dans de nouvelles maisons. Ils ont été faits pour être vus, utilisés et appréciés.

Les faits saillants de la vente comprennent un portrait de Cecilia Neville par Robert Peake, dont l’estimation varie de 500 000 livres à 800 000 livres. Peake était l’un des meilleurs portraitistes des cours élisabéthaine et jacobéenne.

L’un des autres meilleurs lots est un portrait de l’ancêtre de Conran, Anthony Maria Browne, le deuxième vicomte Montagu, datant de 1593. L’estimation varie de 400 000 livres à 600 000 livres. Ce portrait faisait autrefois partie de la collection de Battle Abbey, qui a été construite sur le site de la bataille d’Hastings. Conran l’a acquis de Gibbs il y a deux décennies.