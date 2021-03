Jasprit Bumrah épouse la présentatrice de télévision Sanjana Ganesan, découvrez ces magnifiques photos!

Jasprit Bumrah s’est marié avec la présentatrice sportive Sanjana Ganesan lors d’une petite cérémonie à laquelle ont assisté des amis proches et des membres de la famille. (Photo: Jasprit Bumrah / Twitter)

Jasprit Bumrah, l’as pacer de l’équipe indienne de cricket, a épousé la présentatrice de télévision Sanjana Ganesan lors d’une cérémonie extrêmement privée. Bumrah s’est rendu sur Twitter pour publier les superbes photos du mariage de rêve de lundi. Regardant pimpant dans un sherwani orné, Bumrah a également écrit un message adoré annonçant son mariage à Sanjana et partageant la nouvelle du « jour le plus heureux » de sa vie. Sanjana Ganesan avait l’air d’une mariée traditionnelle. Sportive simple «chooda», Ganesan a opté pour un lehenga rose poudré pour son jour J. Alors qu’une photo montrait le couple qui avait l’air tout amoureux, l’autre leur montrait les pheras autour du Guru Granth Sahib qui nous ont fait croire qu’il s’agissait d’une cérémonie de mariage sikh.

Guidés par l’amour, nous avons commencé un nouveau voyage ensemble. Aujourd’hui est l’un des jours les plus heureux de notre vie et nous nous sentons bénis de pouvoir partager avec vous la nouvelle de notre mariage et notre joie.

Auparavant, la BCCI lui avait accordé un congé de la série anglaise. Bien qu’il y ait eu plusieurs rapports sur son mariage, mais rien n’a été confirmé ni par Bumrah ni par Ganesan. Moins d’une heure après avoir publié les photos, le message a reçu plus de 25 000 «J’aime».

