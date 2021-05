Jasson Dominguez des Yankees impressionne au printemps prolongé: vidéo ⋆ .

TAMPA – Jasson Dominguez n’a pas encore fait ses débuts professionnels, mais le meilleur espoir des Yankees continue de travailler pendant un entraînement printanier prolongé au complexe de développement des joueurs, où il a fait un simple et a doublé du côté gauche de la plaque et a volé une base. Mercredi.

Le joueur de 18 ans, qui a quitté la République dominicaine en 2019 pour 5,1 millions de dollars, a vu sa première saison professionnelle complète anéantie lorsque la saison des ligues mineures a été annulée l’année dernière en raison de COVID.

Le voltigeur du centre de frappe aurait probablement eu des battements contre Luis Severino mercredi, mais le premier entraînement au bâton en direct de Severino dans sa cure de désintoxication de la chirurgie de Tommy John a été repoussé un jour où le droitier s’est réveillé mercredi avec un dos raide.

Pendant ce temps, Dominguez devrait jouer dans des matchs réels à un moment donné cet été, peut-être d’abord dans la Gulf Coast League avant de passer à Low-A Tampa, qui a commencé sa saison il y a une semaine.

«Nous sommes dans un monde différent», a déclaré la semaine dernière le directeur principal du développement des joueurs, Kevin Reese. «Nous n’avons pas joué l’année dernière. Jasson est un jeune de 18 ans qui nous passionne tous. Il a beaucoup de talent et beaucoup de talent. Il n’a pas joué dans une tonne de matchs. Nous voulions juste le placer au meilleur endroit pour réussir.

L’espoir des Yankees, Jasson Dominguez, a choisi, doublé et volé une base lors d’un entraînement de printemps prolongé mercredi.

Reese a ajouté que les Yankees ont aimé ce que Dominguez a fait lors de l’entraînement de printemps des ligues mineures plus tôt cette année.

«C’était un pro», a déclaré Reese. «Il était l’un des gars. Nous avons tous vu des gars demander que les choses soient faites d’une certaine manière parce qu’ils ont un certain niveau de perspective ou un certain type de joueur. Il s’intègre très bien. Les gars aimaient être avec lui, les joueurs et le personnel. … Tout est venu à la table comme annoncé avec le talent et le maquillage. Tout est là.