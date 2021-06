Jatayu à la rescousse ! Comment cette ramasseuse de déchets indigène vise à assurer une collecte sûre des déchets

La société a déclaré que JATAYU travaille actuellement dans trois villes métropolitaines du pays.

Machine de ramassage des déchets : L’Inde compte entre 15 et 40 lakh de personnes travaillant comme ramasseurs de déchets, et leur travail les expose à un risque élevé en termes de santé. Les déchets sont porteurs d’agents pathogènes et en raison du manque de ressources appropriées, y compris d’équipements de sécurité, les ramasseurs de déchets sont souvent à risque de contracter des maladies. De plus, l’élimination imprudente des déchets par les personnes les met encore plus en danger. Cependant, la start-up de technologies propres basée à Pune, Spruce Up Industries, a maintenant développé une machine qui aiderait ces travailleurs de l’assainissement à nettoyer les villes et les villages du pays de manière beaucoup plus sûre, a déclaré l’organisation. La machine, nommée « JATAYU », est présentée comme une machine indigène sans tracas qui ramasserait les déchets, et elle a été spécialement conçue pour l’Inde.

La société a déclaré que JATAYU travaille actuellement dans trois villes métropolitaines du pays et a également été déployée dans environ 10 États, ainsi que 20 grandes municipalités, dont celle de Delhi. Il a ajouté que la machine est utilisée pour assurer un assainissement sûr, en particulier pendant la pandémie, car elle aide à collecter les ordures sans contact, réduisant ainsi les risques pour les agents d’assainissement de contracter des maladies.

Selon le démarrage, le caractère unique de la machine est qu’il s’agit de la première machine en Inde qui a la capacité de collecter des déchets lourds même dans des environnements difficiles. Il a ajouté que la machine a aidé à nettoyer les berges de la rivière et qu’elle a été déployée pour nettoyer également les conséquences du cyclone Nivar qui a touché Chennai. Le communiqué indique également que les machines JATAYU ont pu entreprendre la collecte de milliers de tonnes d’ordures dans le pays.

Énumérant les caractéristiques de la machine, il a déclaré que son utilisation ne nécessiterait aucune manipulation manuelle des déchets à aucun stade, de la collecte au déchargement sur le site de décharge des déchets. Il est également conçu pour être installé sur n’importe quel véhicule lourd – camion ou voiture. Il fonctionne un peu comme un aspirateur, sa puissance d’aspiration ayant la capacité de collecter tout type de déchets.

L’élimination des déchets et la collecte manuelle des déchets sont un problème majeur dans le pays car les agents d’assainissement sont à risque pour la santé, avec des chances qu’ils contractent même COVID-19 en l’absence d’équipement de sécurité approprié.

