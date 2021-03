Jatra, Tamasha, Yakshagana et Nautanki: un regard sur les formes de théâtre folklorique traditionnel de l’Inde à l’occasion de la Journée mondiale du théâtre

Le mot Yakshgana traduit littéralement signifie les chants des demi-dieux. Ces performances ont commencé au cours du 11ème siècle pendant le mouvement Vaishnava Bhakti dans les zones côtières du Karnataka.

Par Monidipa Dey

L’art populaire a une longue histoire en Inde et, comme son nom l’indique, donne la parole aux gens ordinaires et met en valeur une gamme de croyances populaires (à la fois religieuses et non religieuses), tout en diffusant les sentiments et les opinions de l’homme ordinaire. Le concept de culture de l’art populaire utilisé pour présenter les expressions populaires est mentionné dans le Maitrayee Upanishad et est représenté par des chansons, des danses et diverses formes de drames qui sont maintenant collectivement connus sous le nom d’arts du spectacle. La théorie philosophique derrière la culture folklorique indienne est basée sur le concept Charbaka / Lokayata, qui est dit être la voix intérieure ou la logique de l’homme ordinaire. Pour résumer, la culture populaire ou les arts du spectacle sont la caractéristique la plus perceptible des tendances idéologiques des gens ordinaires d’une certaine époque.

L’Inde a diverses formes régionales de culture folklorique, et nous allons ici jeter un bref coup d’œil à certaines des plus populaires:

Jatra au Bengale occidental

Au 18ème siècle, une culture populaire a été vue se développer à Calcutta qui présentait la culture folklorique traditionnelle du Bengale mais bénéficiait d’un patronage urbain, connu sous le nom de Jatra paala. Jatra est issu des rituels religieux des chants et des danses, populaires dans les fêtes des villages du Bengale. Dans les chansons et danses composées pour les Jatras, l’élément le plus important était les conversations entre les différents personnages tirés d’épopées hindoues, qui ont reçu des interprétations mélodramatiques par les acteurs et ont été aimées par le public. Les Jatras ont été joués sur un terrain plat rond ou carré avec le public assis en cercle autour d’eux. Divers instruments de musique ont été utilisés dans ces jatras, comme les tambours et les tanpuras dans les premières années; tandis qu’à la fin du 19e siècle, les instruments occidentaux sont devenus des parties intégrantes de l’orchestre jatra. Une figure de premier plan du jatra au milieu du XIXe siècle était Gopal Uday (1817-1857), qui a introduit un nouveau style où les dialogues étaient écrits en petits vers avec des chansons qui évoquaient des émotions qui correspondaient à merveille aux pauvres qui venaient regarder ses paalas. , faisant de lui l’homme jatra le plus populaire de son temps. Gopal Uday était également populaire pour l’introduction du populaire Khemta naach, joué principalement par des hommes à cette époque. Un thème intéressant dans ces jatra paalas était les duos de jatra, qui offraient un soulagement comique basé sur le sarcasme, et impliquaient des personnages de couple tels que le dhopa-dhopani (blanchisseur et sa femme), méthor-métharani (le balayeur et sa femme), etc. beaucoup de gens comme Motilal Roy ont commencé à utiliser Jatras pour sensibiliser sur les questions de nationalisme et garder les gens unis contre les Britanniques. Dans la première moitié du 20e siècle, ces Swadeshi Jatras ont joué un rôle important en augmentant la ferveur patriotique et en inculquant un fort sentiment de nationalisme parmi les Bengalis communs.

Yakshagana du Karnataka

Le concept des Yatras est assez similaire à celui des Yakshagana, qui sont également des présentations d’épopées et d’histoires puraniques sous la forme de représentations théâtrales impliquant de la musique, des chansons, des danses et des dialogues.

Le mot Yakshgana traduit littéralement signifie les chants des demi-dieux. Ces performances ont commencé au cours du 11ème siècle pendant le mouvement Vaishnava Bhakti dans les zones côtières du Karnataka. Plus tard au 13ème siècle, Narahari Thirtha a commencé des performances de Dashavatara, qui ont donné une forme complète à ce qui est maintenant connu comme le Yakshagana du Karnataka moderne.

Dans Yakshagana, les hommes jouent les rôles de personnages masculins et féminins, et ils sont ornés de costumes colorés et de couvre-chefs élaborés, ces derniers étant conçus différemment pour différents personnages. Les prasangas ou histoires sont des mises en scène de diverses histoires du Mahabharata, du Ramayana et des Puranas, impliquant divers héros légendaires historiques ou semi-historiques, tandis qu’en arrière-plan, un groupe de musiciens connu sous le nom de Himmela joue la musique à l’aide de tambours, de tuyaux et d’orgues. Un relief comique s’ajoute à ces récits religieux à travers des performances du Hasyagar. Traditionnellement, Yakshagana est joué dans un complexe de temples en plein air du coucher du soleil au lever du soleil, et la scène ou rangasthalla est décorée de feuilles de mangue et de bananier, de fleurs, etc., pour donner une sensation festive colorée.

Tamasha du Maharashtra

Tamasha est un art populaire populaire originaire du Maharashtra rural et conceptualisé comme le Bengal Jatra pour divertir les masses, principalement composées d’ouvriers et d’agriculteurs. Tamasha a été créé par Ram Joshi (1762 – 1812 CE), un homme connaissant bien le sanscrit et le marathi. Joshi avec un autre écrivain marathi bien connu Moropanta, a créé une forme de chant connue sous le nom de Lavani, qui forme pour être au cœur de Tamasha. Lavani est un spectacle de danse musicale réalisé par des femmes se déplaçant au rythme du dholki, vêtues de saris paithini criards et portant de lourds ghungroos.

Tamasha est une forme de théâtre, avec un fort accent sur la musique et la danse. Il est célèbre pour porter des paroles à double sens, avec des thèmes érotiques doux et des mouvements de danse, pour lesquels il y a une tendance parmi les élites du Maharashtrian à mépriser cet art populaire. Tamasha peut être catégorisé en deux formes populaires principales: le dholki bhaari et le sangeet baari, dont le dernier est la forme la plus ancienne et contient plus de chansons et de danses que de théâtre. Tamasha, qui a été évité par les élites, a été joué par les communautés des castes inférieures et le public était également de la même strate sociale.

Les entreprises qui organisent des tamashas sont connues sous le nom de phads, et chaque phad s’apparente à une famille unie proche, et les artistes sont appelés kalavanths, et cette forme d’art du spectacle existe depuis l’époque des Peshwas. Auparavant, les hommes jouaient les rôles d’hommes et de femmes, mais avec les temps changeants, les femmes ont rejoint le Tamasha, et cet art est rapidement devenu célèbre pour faire ressortir le côté glamour de leurs actrices qui dansaient sensuellement vêtues de saris audacieux et coûteux doublés de zari. Traditionnellement, le tamasha avait des danseurs connus sous le nom de Nachya, un poète connu sous le nom de Shahir qui était aussi le Sutradhar, et un Vidushaka ou bouffon.

Outre les difficultés financières et la diminution du public, un autre impact néfaste sur cet art populaire maharashtrien mourant est l’insistance du public sur les nachyas à danser sur de la musique de film hindi au lieu des vieilles chansons écrites spécifiquement pour le tamasha.

Nautanki de l’Uttar Pradesh

Nautanki, comme les trois précédents, est également une forme de théâtre qui combine des chansons, des danses, des histoires, des dialogues spirituels, de l’humour et du mélodrame. Il est né à la fin du 19ème siècle dans l’Uttar Pradesh, était à l’origine connu sous le nom de Svang et était principalement populaire parmi les communautés de classe inférieure. Les Svangs ont eu lieu en plein air, sur des scènes de transition, et ont été joués dans les villages, les villes, les villes, les bazars, les portes des usines, etc. L’un des svangs les plus célèbres des années 1890 était intitulé Shehzadi Nautanki (basé sur un conte populaire punjabi), qui a donné son nouveau nom à Svang: Nautanki.

Kanpur, qui était un important centre Nautanki, a développé un style distinctif, connu sous le nom de Kanpur shaili. Parmi les deux styles de nautanki populaires, le shaili Hathras était plus proche du style svang original qui mettait l’accent sur les chansons classiques hindoustani; d’autre part, Kanpur shaili s’est concentré sur les styles d’acteurs en mettant l’accent sur les expressions faciales et les dialogues. Nautanki, qui était à l’origine une performance entièrement masculine, a ensuite vu de nombreuses femmes se joindre à la série.

Les Nautankis faisaient partie des mélas annuels populaires, et ils se déclaraient avec une paire de nakkaras, qui joueraient le rythme nautanki caractéristique qui pouvait être entendu et reconnu à des kilomètres à la ronde. Tous les nautankis (Hathras ou Kanpur shailis), commenceraient toujours par un vandana pour devi Saraswati et Ganesha. Le sutradhar présenterait alors un résumé musical de toute l’histoire, après quoi le spectacle commencerait.

Nautankis dès ses débuts a réinterprété diverses œuvres littéraires, qui comprenaient des histoires passées par les traditions orales, des histoires d’amour persanes, des drames sanskrits et des histoires d’épopées. Certaines des histoires populaires promulguées étaient celles de Shirin Farhad, Raja Harishchandra, Bhakt Prahlad, Laila Majnu, Bansurivali, Heer Ranjha et Dahiwali. Des pièces basées sur des personnages historiques ont également été mises en scène, comme Prithviraj Chauhan, Rani Durgavati et Amar Singh Rathore, etc.

La plupart de ces formes théâtrales d’arts populaires disparaissent lentement après l’indépendance, les films hindis devenant plus populaires auprès des masses. Il est temps pour les gouvernements central et des États de soutenir ces formes d’art et de fournir à ces arts du spectacle le patronage dont ils ont tant besoin en sensibilisant à leur importance pour ramener le public dans les théâtres. Avec le soutien du gouvernement et du grand public, ces formes dramatiques traditionnelles peuvent être relancées pour de bon.

(L’auteur est un écrivain bien connu dans le domaine des voyages et du patrimoine. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt avec le calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.