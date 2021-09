“J’attendais ce match contre le Brésil depuis longtemps”

in

01/09/2021

Le à 10:04 CEST

.

La référence et le milieu de terrain de l’équipe de football chilienne Arturo Vidal Il a déclaré mardi qu’il attendait avec impatience le choc contre le Brésil qui se jouera jeudi prochain pour la triple date de la FIFA en route vers la Coupe du monde 2022 au Qatar.

“Je suis motivé, je me suis préparé de la meilleure des manières. J’attends ce match depuis longtemps et nous espérons conserver les trois points”, a déclaré le milieu de terrain de l’Inter Milan dans des déclarations à l’Association nationale de football professionnel (ANFP). .

Vidal, l’un des piliers de la génération dite d’or -qui a donné au Chili deux Copa América consécutives en 2015 et 2016-, a affirmé qu’à la triple date où il devra également affronter la Colombie et l’Équateur, il espère obtenir de bons résultats pour “faire la différence avec les autres sélections”.

“Le Brésil est clairement plus haut, plus calme, mais avec les deux autres équipes, nous nous battrons jusqu’au bout pour nous qualifier pour la Coupe du monde”, a déclaré Vidal, qui a terminé la deuxième journée d’entraînement à Santiago, au Chili, avec le reste de l’équipe. équipes sélectionnées pour se préparer au match.

Interrogé sur la proposition de jeu que le Chili montrera sur le terrain, celui formé à Colo-Colo a expliqué qu’il s’agit d’un affrontement différent de celui vécu lors de la dernière édition de la Copa América, où La Roja est tombée par le compte minimum avant un compliqué. marela verte pour trouver votre rythme.

“C’était un match à mort, en qualifications, il faut réfléchir un peu plus à ce qui peut arriver plus tard. Ici, il faut marquer des points et progresser dans le classement. Je pense que ce sera un match intense, important pour nous, nous aimerions revenir pour faire ce que nous avons fait lors du dernier match nul », a-t-il ajouté.

Le Chili a une marque à laquelle il s’accroche dans les heures qui ont précédé son engagement dans l’équipe de Tite : c’était la dernière équipe à battre le Brésil en élimination en octobre 2015 dans un 2-0 mémorable avec des buts de Alexis Sanchez et Image de balise Eduardo Vargas.

Depuis lors, le Brésil n’a pas chuté dans ce cas et à ce jour a un score parfait avec 18 positifs en six matchs joués, se classant premier au général suivi de l’Argentine qui a 12 unités.

Le Chili, pour sa part, a besoin de points et termine septième avec seulement six unités en six matchs joués.