‘J’attends la puanteur’ 10z viral

Bell et son mari Dax Shepard font écho aux récentes révélations laxistes sur les habitudes de toilette de Mila Kunis et Ashton Kutcher, mais avec une raison inattendue.

Si c’était un peu surprenant à quel point c’est franc et ouvert Mila Kunis et Ashton Kutcher parlaient de leurs habitudes de bain laxistes avec leurs enfants tout en discutant sur Dax Shepard podcast le mois dernier, c’est peut-être parce qu’ils avaient une oreille attentive.

Déposé par “La vue” mardi, Shepard et Kristen Bell partagé qu’ils ne sont pas si différents dans leur propre approche du bain de leurs enfants.

Ashton Kutcher et Mila Kunis ne baignent pas les enfants jusqu’à ce qu’ils voient la saleté et Twitter s’amuse trop

Mais alors que Mila et Ashton ont toute une philosophie derrière leur choix d’attendre jusqu’à ce que “vous puissiez voir la saleté sur eux” pour frotter les enfants, la raison pour laquelle Dax et Kristen ont laissé les choses aller si longtemps est beaucoup plus simple, et peut-être encore plus compréhensible. pour les parents occupés.

“Nous oublions”, a admis Bell.

“Nous avons baigné nos enfants tous les soirs, avant d’aller au lit, comme la routine”, a expliqué Shepard. Mais c’était quand les enfants étaient plus jeunes et devaient être mis au lit. En vieillissant, les choses ont changé. Ils partagent leur fille Delta, six ans, et leur fils Lincoln, huit ans.

“D’une manière ou d’une autre, ils ont juste commencé à s’endormir seuls sans la routine, et par George, nous avons dû commencer à dire:” Hé, quand est-ce que tu les as lavés pour la dernière fois? “”, a-t-il poursuivi.

. Kristen Bell dit que le nom de sa fille est une « grosse déception » pendant la pandémie de Covid-19

Une partie du problème pour les parents occupés est que parfois, même après presque une semaine, « ils ne sentent pas. » Tout comme Kunis et Kutcher attendent de voir la saleté, pour Bell, il s’agit de « la puanteur ».

“Je suis un grand fan d’attendre la puanteur”, a-t-elle expliqué. « Une fois que vous sentez une bouffée, c’est la façon dont la biologie vous fait savoir que vous devez la nettoyer. »

« Il y a un drapeau rouge. Parce que honnêtement, ce ne sont que des bactéries », a-t-elle ajouté. “Et une fois que vous avez attrapé la bactérie, vous devez vous dire:” Entrez dans la baignoire ou la douche. “”

Se référant à Kunis et Kutcher attendant la saleté, Bell a déclaré: «Je ne déteste pas ce qu’ils font. J’attends la puanteur.