in

09/08/2021 à 10h28 CEST

Blanchiment d’Arnau

Bien qu’étant la figure de Pays Bas et de marquer un tour du chapeau contre Turquie lors de la victoire 6-1 de mardi lors des tours de qualification européens pour le Qatar Coupe du monde 2022, l’avant du Barcelone, Memphis Depay, il n’était pas satisfait de sa performance.

“Nous avons été négligents, surtout moi. J’ai perdu mes trois premiers ballons, je ne suis pas satisfait de ça et je dois m’améliorer.”a déclaré l’attaquant aux caméras de la chaîne néerlandaise NOS dès la fin du match.

L’attaquant néerlandais a surpris ce mardi en faisant de l’autocritique après avoir réussi un triplé aux Pays-Bas-Turquie et donné une passe décisive. La star du groupe emmené par Van Gaal continue en état de grâce et a avoué qu’il était satisfait du gros résultat, mais qu’il a besoin de s’améliorer : “Je suis content, surtout du résultat, mais j’attends plus de moi-même”, a exprimé le joueur.

Les ‘Oranje’ ont mis le jeu sur la bonne voie dès le début, puisqu’ils se sont arrêtés avec 3-0 et un homme de plus pour l’expulsion de Caglar Soyuncu. “Nous avons bien commencé et ils nous ont facilité la tâche. Vous pouvez donc vous permettre d’être négligent. Le niveau doit être meilleur, mais je parle surtout de moi.”dit Memphis.

L’attaquant de Blaugrana a également félicité son coéquipier Davy Klaassen, qui a donné la passe décisive pour le premier but des Pays-Bas dès la première minute de jeu. “Aujourd’hui, c’était génial, il était peut-être le meilleur homme sur le terrain. J’ai aussi adoré Stefan de Vrij et Virgil van Dijk. Klaassen sait quand il est dans la surface, j’ai vraiment apprécié le premier but”, a-t-il avoué.

Memphis est toujours en état de grâce. De plus, le tour du chapeau lui a servi égaliser le score de but d’une véritable légende néerlandaise du football et du football : Johan Cruyff. Il est déjà le huitième meilleur producteur des ‘Oranje’ avec 33 points.