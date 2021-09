23/09/2021 à 19:47 CEST

Thierry Henry est calme, passe un bon moment dans sa vie en combinant le poste d’entraîneur adjoint de l’équipe de Belgique avec celui d’analyste du football français sur la plateforme ‘Amazon Prime Video’. Fini le temps de l’entraîneur-chef de Monaco et de l’Impact de Montréal, des moments qu’il a voulu analyser de loin dans une déclaration au ‘Parisien’, déclarant que “j’attends tranquillement les projets du futur”.

« Je suis toujours assistant avec l’équipe nationale belge. Je remercie l’entraîneur Roberto Martínez d’avoir rejoint l’équipe. J’ai la Belgique, Amazon, je vais bien en ce moment. Honnêtement, je ne me sens aucune faute. On verra ce que l’avenir me réserve, j’attends tranquillement les projets qui me seront proposés dans le futur& rdquor;, a expliqué le Français.

Le parcours d’Henry en tant qu’entraîneur n’a pas été aussi brillant que prévu, surtout compte tenu de sa vision extraordinaire du football en tant que joueur. Il a commencé sa carrière comme entraîneur en 2015, sous les ordres de l’équipe de jeunes d’Arsenal, avec qui il passera un an jusqu’à accepter le poste d’entraîneur adjoint de l’équipe nationale belge., depuis son départ en 2018 pour prendre les rênes de Monaco.

Il serait congédié trois mois plus tard après n’avoir pas obtenu de bons résultats sur le terrain et six mois plus tard, il tenterait sa chance à l’Impact de Montréal, avec qui il ne s’est pas bien passé non plus et a fini par quitter son poste pour des raisons personnelles pour finir de retour, un an plus tard, pour occuper un poste dans le staff technique de Robert Martínez, qui a toujours considéré son expérience et ses connaissances essentielles pour la Belgique.