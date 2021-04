Jaume Betriu, pour terminer son poker de titres nationaux d’enduro

15/04/2021 à 11:24 CEST

Jaume Betriu fera tout son possible dans le championnat d’Espagne d’Enduro 2021 qui commence le week-end prochain à Sitges (Barcelone). À seulement 34 ans, le cavalier du Coll de Nargó veut retrouver une couronne qui, après l’avoir remportée pendant trois années consécutives, lui résiste depuis 2018.

Pour terminer le poker tant attendu, vous savez que vous ne pouvez vous permettre aucune erreur avec votre KTM 500 EXC-F et que vous vous êtes donc bien préparé.

À seulement 34 ans et après avoir fait une pré-saison intense d’entraînement physique et sur le vélo, Jaume Betriu fait face à un programme sportif très attractif en 2021 qui comprendra les Championnats du monde d’Enduro et d’Espagne, un rallye international et le Dakar 2022Comme une grande finale. Ses débuts officiels auront lieu à Sitges, lieu du test national d’enduro inaugural et où il n’a jamais concouru auparavant.

Malgré cela, ilerdense partira parmi les favoris, en raison de son statut de vice-champion actuel et parce qu’il détient les titres absolus de 2015, 2016 et 2017. L’année dernière, il était proche de la quatrième, terminant deuxième au général d’un championnat. marqué par la pandémie. Bien sûr, il a clairement dominé la section Enduro 3 avec quatre victoires en six courses, ce qui lui a permis de décrocher la couronne de sa catégorie.

«Mon objectif est de me battre pour le titre absolu, même si je sais que ce ne sera pas facile car il y a des rivaux très rapides et, en plus, un groupe de jeunes vient presser fort. Cette compétition est bonne, car elle vous oblige à exiger plus de vous-même jour après jour. Pour gagner le scratch vous n’avez pas de marge, puisque la moindre erreur paie cher, mais la pression, au lieu de me faire peur, me motive, reconnaît le pilote de KTM Spain qui a le soutien de Motocard et Athena Motor Ibérica.

Le premier test d’acide pour Jaume Betriu arrivera dimanche à Sitges sur un circuit de 42,7 kilomètres qui comprend trois spéciales, deux d’Enduro Test et un troisième de Cross Test. Les coureurs d’Enduro 1, d’Enduro 2, d’Enduro 3, de Junior Open et de Junior 125cc 2T doivent effectuer un total de trois tours, un de moins pour le reste des catégories. «Je chercherai un rythme constant et j’essaierai de m’accorder au maximum dès le début pour me battre pour la victoire», avance-t-il.

Contrairement à la grande majorité des rendez-vous du calendrier 2021, l’ouverture ne sera pas double et se limitera à un seul test du dimanche. «Personnellement, je préférerais que tous les enduros durent deux jours car si le premier ne se passe pas bien, vous avez toujours une seconde chance de vous améliorer. Mais ce qui compte maintenant, c’est de pouvoir débuter la saison au plus vite, puisque l’hiver a été très long sans courses et que je veux concourir & rdquor;, avoue un Betriu excité.

Championnat d’Espagne d’Enduro 2021

18 avril Sitges (Barcelone)

22 et 23 mai Lalin (Pontevedra)

13 juin Irañeta (Navarre)

3 et 4 juillet Infiesto (Asturies)

25 et 26 septembre La Torre d’Oristà (Barcelone)

13 et 14 novembre Antas (Almería)