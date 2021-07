Jaume Betriu réalise deux podiums E3 en Championnat du Monde EnduroGP

19/07/2021 à 10h32 CEST

Jaume betriu a clôturé sa première participation au GP d’Estonie avec deux podiums E3 méritoires et deux autres top 10 scratch. Le résultat, compte tenu de tout ce qui s’est passé ce week-end, est très positif pour les intérêts du pilote du Coll de Nargó, qui atteint l’équateur du championnat du monde d’EnduroGP avec une marge de 10 points sur le troisième classé de sa catégorie, et huitième au général.

Le WP Eric Augé est arrivé à la troisième manche du Championnat du Monde avec le moral au comble après sa double victoire en Enduro National, mais aussi avec beaucoup de trot accumulé après sa participation aux deux premières épreuves du Championnat du Monde en juin et le test susmentionné du championnat espagnol le week-end dernier. Malgré cela, Betriu Il n’a renoncé à rien avant ses débuts dans un scénario favorable à son pilotage et aux caractéristiques de la KTM 500 EXC-F.

Au cas où il y avait le moindre doute, lors de son premier contact avec le test, lors du Super Test de vendredi, le pilote catalan a clairement exprimé ses intentions en terminant en huitième position scratch à seulement une seconde et demie du leader. Samedi, il a continué à être le protagoniste, se battant très près du Top 5, mais deux chutes dans la dernière ligne droite de la journée ont tronqué son objectif.

« Samedi a été une journée très disputée et régulière, et j’ai atteint le dernier tour de la journée, composé d’Extreme, d’Enduro et de Super Test, en me battant pour la sixième place, dont je n’étais séparé que de quelques secondes. J’ai beaucoup poussé dans l’Enduro Test et dans le Super Test, et sur les deux spéciales j’ai fait une chute. Je savais que je devais prendre des risques, car la troisième place de l’E3 était loin, mais cette fois je n’ai pas eu de chance& rdquor;, affirme le pilote, qui a terminé la journée en huitième position au scratch et deuxième en E3.

Dans la deuxième course du week-end, ce dimanche, Betriu Il a accusé la fatigue accumulée de tant de semaines de compétition, et a eu plus de difficultés que prévu pour terminer dans le top 10. Malgré tout, il a réussi à surmonter les circonstances pour terminer en neuvième position au scratch, à peine une seconde et demie. en tête du dixième classé, Samuele Bernadinmoi, qui a dépassé dans la dernière étape de la journée. Dans sa catégorie (Enduro 3), il a terminé troisième.

« Ça a été une longue et dure journée. Les spéciaux étaient gravement cassés. Cela m’a coûté plus cher, j’étais assez fatigué, et bien que je me sois particulièrement amélioré, cela a été difficile. Je me suis battu toute la journée pour la deuxième place en E3 avec Danny McCanney, jusqu’à ce que lors du dernier Enduro Test j’ai subi une très forte chute, dans la partie la plus sablonneuse, au milieu de la forêt. Heureusement, il ne m’a causé aucune blessure et j’ai réussi à terminer. Dans le Super Test, j’ai même pu améliorer une position scratch et terminer neuvième & rdquor ;.Après la double journée de compétition en Estonie, le Championnat du Monde d’EnduroGP met le cap sur Skovde (Suède) où se déroulera le week-end prochain la quatrième manche du championnat. Jaume betriu Il se déplacera demain pour pouvoir préparer minutieusement une autre des épreuves marquées en rouge sur son calendrier sportif.