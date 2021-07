Jaume Betriu réalise un doublé en E3 en Enduro National

05/07/21 à 14:54 CEST

Jaume Betriu clôture trois semaines vraiment intenses avec un A, après que deux victoires dans la catégorie E3 lors de la troisième manche du championnat espagnol d’enduro 2021, qui s’est tenue le week-end dernier dans la ville asturienne d’Infiesto, qui l’ajoutent à la direction. Le coureur du Coll de Nargó a été parmi les meilleurs dès le début et a terminé avec un très bon feeling et deux deuxièmes places au scratch qui lui ont permis de se hisser à la deuxième position absolue du concours.

L’ilerdense a démontré son grand potentiel dès la première journée de samedi, où il a réussi à terminer deuxième au scratch et à remporter la catégorie E3 par près de 30 secondes, malgré des conditions très difficiles en raison des pluies qui avaient inondé la zone les jours précédant la compétition. .

« Les courses à Infiesto sont toujours difficiles et belles, et cette fois elles ne l’ont pas été moins. Les spéciales étaient un peu piégeuses à cause de la boue, après les pluies des dernières semaines, mais je suis content du potentiel que j’ai montré. Samedi, dans le premier tour, je pense que j’ai commencé un peu calmement, en conservant, car le terrain était un peu délicat. Mais ensuite, dans le deuxième tour, j’ai pu améliorer les temps et me sentir beaucoup mieux. Nous avons eu un bon résultat, un bon samedi et nous avons pu gagner à l’E3 et être deuxième scratch avec de très bons records & rdquor ;, commentaires, satisfait l’actuel champion d’Espagne de l’E3 et finaliste absolu.Betriu Il a réussi à exploiter tout le potentiel de sa KTM 500 EXC-F, malgré le fait que le test n’était pas le plus approprié pour une moto de ces caractéristiques. La boue et le grand nombre de cailloux dans certaines zones n’ont pas intimidé le coureur catalan, qui a réussi à répéter sa belle performance samedi également dimanche, lors de la deuxième course.

En fait, il a réussi à être le scratch le plus rapide de l’Enduro 1, luttant pour la victoire au classement général jusqu’au Cross Test 2, où un accident malheureux lui a fait perdre quelques secondes vitales. Malgré tout, sa deuxième place absolue et une nouvelle victoire dans la catégorie E3 ont fini par boucler un week-end plus que remarquable et dont il se classe deuxième au général du Championnat d’Espagne d’Enduro 2021.

« Dimanche, j’ai pris le départ de la première spéciale, qui était longue et compliquée, avec le meilleur temps et les sensations étaient déjà prometteuses. Dans la seconde, j’ai eu quelques erreurs et, avec une chute dans le Cross Test, elles m’ont fait perdre ma corde dans la lutte pour le général. Mais même ainsi, c’était un bon week-end, j’avais un bon feeling. Je suis globalement content et nous partons d’ici avec un bon rythme et une bonne vitesse. Maintenant, cette semaine, il est temps de se reposer, puis nous voyageons en Estonie et en Suède. Je suis satisfait de ces trois semaines, où j’ai gagné beaucoup de rythme et de confiance & rdquor;, a ajouté l’ilerdense.

Le prochain rendez-vous de Jaume Betriu interviendra dans le Championnat du monde d’Enduro, avec la troisième manche du championnat 2021 en Estonie, du 16 au 18 juillet. Et juste une semaine plus tard, presque sans repos, ce sera au tour de la Suède. Le championnat espagnol reviendra fin septembre sur l’Enduro de Torre d’Oristà (Catalogne).