Jaume Betriu se lance à l’assaut du championnat du monde d’enduro au Portugal

17/06/2021 à 11:09 CEST

Après une longue attente, pour Jaume betriu le moment est venu de lancer sa saison internationale. Le pilote WP Éric Augé participera ce week-end à la épreuve inaugurale du championnat du monde d’enduro, qui se tient à Marco de Canaveses (Portugal). L’homme de Lleida conduira sa KTM 500 EXC-F dans le but de se battre pour le titre E3, une catégorie dans laquelle il était déjà vice-champion l’an dernier.Betriu C’est devenu l’une des grandes sensations du Championnat du monde d’enduro de la saison 2020, marquée par la pandémie. Il est monté sur le podium de sa catégorie dans toutes les épreuves marquantes, ce qui lui a permis de terminer deuxième en E3 – 27 points derrière le champion – et septième au général en EnduroGP.

«Après tant de mois d’attente et une si longue pré-saison, j’attends déjà avec impatience la Coupe du monde. Cette année je poursuis le même projet 2020, en faisant partie d’une super équipe comme WP Éric Augé, avec qui nous avons fait un super boulot de suspensions pour améliorer mon feeling avec la KTM 500 et être encore plus compétitif & rdquor;, assure un motivé Betriu, qui bénéficie également du soutien de Motocard et d’Athena Motor Ibérica.

Celui du Coll de Nargó arrive à un très bon moment à l’événement portugais, après avoir surmonté l’inconfort physique qu’il a traîné sur son épaule et son poignet en début de saison et en signant une magnifique performance lors de la dernière manche du Championnat d’Espagne, disputée à Lalín (Pontevedra). Dans le double test galicien, il y a tout juste trois semaines, Betriu a remporté une victoire et une deuxième place en E3, ainsi qu’une troisième et une quatrième position au classement scratch.

« J’arrive au Portugal bien préparé et pratiquement sans inconfort physique. En Galice, j’ai repris plaisir à faire du vélo, car j’ai retrouvé mes bonnes sensations. J’aimerais commencer le Championnat du monde du bon pied et me battre pour le podium E3 et le top 5 scratch dès le début, même si ce ne sera pas facile car cette année la participation a augmenté et il y aura plus d’égalité que jamais. Par conséquent, il sera très important de ne pas passer une mauvaise journée et d’être en tête dans toutes les courses du calendrier & rdquor;, prévient-il.

Le test inaugural de Marco de Canaveses débutera ce vendredi après-midi avec le Super Test qui laissera place à deux journées intenses sur une piste de 60 kilomètres, que les participants à l’EnduroGP devront effectuer trois tours par jour. « Une course sèche et très chaude nous attend, sur un terrain meuble, avec du granit, de la poussière, des ornières et des nids de poule ; c’est, difficile comme j’aime & rdquor;, phrase Jaume Betriu du Portugal, où il a passé plusieurs jours à se concentrer avec son équipe pour préparer les débuts tant attendus.

Championnat du monde d’enduro 2021

18-20 juin Marco de Canaveses (Portugal)

25-27 juin Edolo (Italie)

16-18 juillet Saaremaa (Estonie)

22-24 juillet Skovde (Suède)

8-10 octobre Zschopau (Allemagne)

15-17 octobre Langeac (France)