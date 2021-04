Jaume Masiá commence à commander le deuxième week-end du Qatar

04/02/2021 à 13:53 CEST

.

L’Espagnol Jaume Masiá (KTM) a entamé le deuxième week-end de compétition au Qatar juste à la fin du premier, commandant le classement Moto3 avec autorité lors de la première séance d’essais libres du Grand Prix de Doha de la catégorie, qui se tiendra ce week-end à le circuit de Losail.

Masiá a réalisé un meilleur temps de 2: 05.360 avec lequel dépassé de plus de six dixièmes de seconde son poursuivant immédiat, l’Italien Denni Foggia (Honda) et de près de huit dixièmes au Tchèque Filip Salac (Honda).

Une fois de plus, un nouveau venu, l’Espagnol Izan Guevara (Gasgas), était en charge de commander dans un premier temps le tableau des temps, avec un record de 2: 06.905, secondé par deux autres Espagnols, Jaume Masiá (KTM), lauréat du premier grand prix de la saison, avec le coéquipier de Guevara dans l’équipe de Jorge Martínez « Aspar », Sergio García, troisième.

Une immatriculation qui n’a pas beaucoup de validité pour plusieurs raisons, la première étant de la réaliser dans des conditions ambiantes, de température et de lumière, qui ne seront pas les mêmes au classement officiel ou le jour de la course et, le deuxième et le plus décisif, qui est également lié au précédent, le tour le plus rapide du précédent rendez-vous à Losail (Qatar) est celui du Sud-Africain Darryn Binder (Honda) et est plus de deux secondes plus rapide, 2: 04.075 .

Peu de temps après, le bond en avant, en environ trois dixièmes de seconde, a été réalisé par le leader mondial, Jaume Masiá, qui a grimpé à la première place avec un temps de 2: 06.611, bien que les dernières minutes aient produit quelques changements, en accédant à la direction du britannique John McPhee (Honda).

Le pilote anglais a roulé en 2: 06.215, mais sa joie a été de courte durée car Jaume Masiá est arrivé à nouveau derrière lui avec un très bon rythme pour indiquer clairement que sa victoire du week-end précédent n’était pas le fruit du hasard et il a presque réduit le temps. d’un second, 2: 05.360, secondés par l’Italien Dennis Foggia et le Tchèque Filip Salac, avec le Britannique à la quatrième place.

Xavier Artigas (Honda) était le prochain Espagnol au classement en septième position, avec Izan Guevara (Gasgas) en dixième position, Adrián Fernández (Husqvarna) quinzième, Sergio García (Gasgas), dix-septième, Pedro Acosta (KTM), vingt, Carlos Tatay (KTM), vingt-quatrième, et Jeremy Alcoba (Honda); vingt-huit.