Jaume Plensa, Català de l’Any 2021

14/12/2021 à 20h16 CET

Jaume plensa (Barcelone, ​​1955), le plus international des artistes plasticiens catalans contemporains, a été distingué par le prix Català de l’Any 2021 dans un gala qui a signifié, après une longue interruption de trois ans, l’heureuse récupération des prix avec lesquels EL PERIÓDICO a honoré les personnalités les plus marquantes du monde culturel, politique, scientifique et social des deux dernières décennies.

Comme les différents parlements l’ont bien souligné, il est tout à fait logique que Plensa soit, un sculpteur obsédé par la construction de des espaces qui favorisent les rencontres et les relations et qui sont en même temps les gardiens de la mémoire collective, celui choisi pour reprendre la tradition de Català de l’Any et éclairer avec son exemple et son œuvre ces chemins nébuleux qui s’ouvrent après une époque qui a semé tant d’incertitudes.

« Des chemins déjà nouveaux & rdquor ;, comme le chant de Sopa de Cabra, le groupe en charge de mettre la bande originale lors de la cérémonie de remise des prix, qui s’est tenue à l’Auditori de Barcelona.

Cérémonie dans l’air du temps

Ce fut une cérémonie sobre et simple, comme l’exige l’époque, diligemment conduite par actrice et présentatrice Cristina Brondo. Parmi les autorités présentes, le Président de la Generalitat, Pere Aragonès; le vice-président du Gouvernement, Jordi Puigneró ; la déléguée du gouvernement de Catalogne, Teresa Cunillera ; la présidente du Conseil provincial de Barcelone, Nuria Marín ; le premier adjoint au maire de Barcelone, ​​Jaume Collboni, et le nouveau maire de Badalona, ​​​​Rubén Guijarro.

Tous, ainsi que le reste des invités, ont été reçus au début de l’acte par Javier Moll, président de Prensa Ibérica, la maison d’édition d’EL PERIÓDICO, et par le directeur du journal, Albert Sáez.

L’accompagnement musical, incontournable dans les galas du Català de l’Any, a été assuré par Gérard Quintana et Josep Thió, chanteur et guitariste de Sopa de Cabra, qui, l’année du trentième anniversaire de l’emblématique album live ‘Ben endins’ (l’album le plus vendu de l’histoire du rock en catalan), ont revu les chansons phares du groupe en acoustique versions de Gérone comme « Si et quedes amb mi », « Je pourrai tourner enrere » et « El boig de la ciutat ».

Plensa, qui a reçu le prix (un dessin du regretté artiste barcelonais Ricard Vaccaro) des mains de Pere Aragonès et du président de Prensa Ibérica, Javier Moll, joint ainsi son nom à une liste qui comprend déjà Ernest Lluch, Pau Gasol, Manuela de Madre, Ferran Adrià, Joan Manuel Serrat, Joan Massagué, Neus Català, Pasqual Maragall, Vicente Ferrer, Pep Guardiola, David Miret, Joaquim Maria Puyal, Josep Sánchez de Toledo, Josefina Castellví, Lucía Caram, Òscar Camps, Oriol Mitjà et Josep Maria Pou, vainqueurs des 18 éditions précédentes.