J’aurais aimé avoir ces incroyables offres d’accessoires Android Prime Day quand je suis allé à l’université

Cela fait quelques années que mes jours d’université sont terminés, comme il y a une vie. Mais en regardant en arrière et en comparant à ce que doit être la vie dans un dortoir aujourd’hui, il y a beaucoup de jalousie. Cette jalousie est doublée lorsque vous jetez un œil aux différents accessoires Android Prime Day qui sont en vente pour Prime Day.

Profiter d’un dortoir plus intelligent

Tout d’abord, vous aurez envie de décorer votre dortoir avec des accessoires “dortoirs” intelligents. Cela comprend un ou deux haut-parleurs intelligents, bien sûr un dongle de streaming comme Amazon Fire TV Stick Lite pour toutes vos émissions et films, et quelques lumières à commande vocale.

Pour le smartphone

Source : Samsung

À mon époque, les smartphones n’étaient rien comparés à ce qu’ils sont aujourd’hui. Donc, si vous avez déjà acheté l’une des meilleures offres de téléphones Android Prime Day, ce sont les accessoires que vous devez associer. Ce que vous trouverez ici va des meilleurs écouteurs sans fil aux meilleurs contrôleurs de jeu, et plus encore.

Anker Soundcore Vie P2 | Économisez 8 $ sur Amazon



Il y a beaucoup d’écouteurs différents en vente pour Prime Day, mais l’Anker Soundcore Life P2 offre un bon équilibre entre fonction et coût. Les écouteurs offrent une réduction du bruit, une charge USB-C, jusqu’à 40 heures d’autonomie et même un indice de résistance à l’eau IPX7.

32 $ sur Amazon

Chargeur sans fil Yootech (paquet de 2) | Économisez 5 $ sur Amazon



Les chargeurs sans fil sont quelque chose dont la plupart des gens ne peuvent tout simplement pas se passer, et ce pack de deux de Yootech garantit que vous n’aurez pas à le faire non plus. Le pack comprend un support de charge sans fil, ainsi qu’un socle de charge. Vous pouvez donc en jeter un sur la table de nuit et un sur votre bureau.

17 $ sur Amazon

SmartTag Samsung Galaxy | Économisez 50 % sur Amazon



Soyons réalistes, il ne faut pas aller à l’université pour se rendre compte que des choses disparaissent tout le temps. Mais la vie sur le campus est folle et vous voudrez pouvoir retrouver vos clés ou votre sac à dos s’ils disparaissent. Le Samsung Galaxy SmartTag fonctionne avec n’importe quel téléphone Android, et il fera un bruit gênant pour que tout ce que vous égaré puisse être trouvé facilement.

15 $ sur Amazon

Support de téléphone réglable Nulaxy | Économisez 20% sur Amazon



Être capable de soutenir votre téléphone tout en écoutant de la musique ou en discutant par vidéo peut être extrêmement pratique. Ce support de téléphone réglable Nulaxy coûte non seulement moins de 10 $, mais il peut être ajusté verticalement et peut contenir jusqu’à un appareil de 8 pouces.

9 $ sur Amazon

Chargeur Anker PowerPort III 20W | Économisez 20% sur Amazon



La charge rapide n’était pas vraiment une chose à laquelle nous devions penser à l’époque, car nous devions simplement nous assurer que nos téléphones duraient quelques jours. Mais avoir quelque chose comme le chargeur 20W PowerPort III d’Anker va certainement sauver votre bacon à un moment donné.

11 $ sur Amazon

Station de chargement RUMIXI 5 | Économisez 20% sur Amazon



Il y a de fortes chances que vous ayez beaucoup plus d’appareils que votre smartphone. Si tel est le cas et que vous souhaitez une zone compacte pour tout charger à la fois, cette station de chargement de RUMIXI est la solution.

27 $ sur Amazon

Contrôleur de jeu mobile GameSir X2 | Économisez 14 $ sur Amazon



Quand vient le temps de s’asseoir et de se détendre à la fin d’une journée longue et ardue, vous pourriez avoir envie de jouer à des jeux sur votre téléphone. Mais au lieu de vous soucier que votre main soit toute à l’étroit, accrochez le contrôleur GameSir X2 et profitez de ces jeux.

56 $ sur Amazon

Vivre en meilleure santé

Source : Eufy

Je ne suis peut-être pas en aussi bonne santé qu’avant, mais si je pouvais remonter le temps, j’aurais certainement changé une chose ou deux. Avec la technologie et l’équipement que nous avons maintenant, ma conscience de la santé aurait été très différente.

