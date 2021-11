« J’aurais aimé discuter avec Diego Armando Maradona, mais ils m’ont dit que ‘ce n’était plus lui' »

19/11/2021 à 16h49 CET

Juan Sebastián Verón et Diego Armando Maradona Ils ont eu une relation intense du vivant de Pelusa. Au cours des années, les blessures entre eux s’approfondirent et aucun ne put y remédier. L’actuel vice-président d’Estudiantes de La Plata a expliqué pourquoi il n’avait jamais réglé ses différends avec Maradona avant la mort tragique d’El Pelusa.

La Brujita a reconnu qu’elle aurait aimé se réconcilier avec Maradona : « J’aurais adoré avoir une conversation. Je voulais l’avoir, mais c’était difficile. Au milieu il y avait une recommandation de ‘regarde, ce n’est plus lui’. Et ça n’a pas pu & rdquor ;. Après la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, le père de Sebastián, Juan Ramon Verón, a reproché à El Pelusa, qui était l’entraîneur de l’« albiceleste » lors de cette Coupe du monde.

Il a commencé l’écart entre les deux, qui au fil des ans est devenu plus: « Il y a des choses personnelles à moi, même sur le football, dont je ne parle pas. Je n’ai pas besoin de leur dire. J’essaie de les résoudre et s’ils me causent de l’angoisse ou de la tristesse, je les canalise dans mon carrière. Ma carrière était comme ça, après 2002 avec tout ce qui s’est passé et s’est dit. J’ai toujours essayé de prendre les choses en main et la même chose s’est produite avec Diego », a témoigné l’ancien milieu de terrain de Manchester United.

Verón a admis avoir discuté avec Maradona après le premier match de la Coupe du monde en Afrique du Sud, bien qu’il n’ait pas voulu révéler plus de détails : « Il y a eu beaucoup de discussions. C’est difficile de parler, c’est complexe de ne pas avoir de réponse de l’autre côté, mais je connais bien la relation que j’ai eue, Je sais bien ce que j’ai fait à ce moment de la sélection au sein de la sélection, qu’à part jouer, sans avoir le titre, on m’a confié d’autres questions qui étaient très autour. Et j’ai eu une conversation avec lui après le premier match. Je sais bien ce qu’il m’a dit et ce que je lui ai dit & rdquor;.

Enfin, La Brujita a déploré la perte d’El Pelusa sur le plan footballistique, et sa perte de lucidité dans les dernières années de sa vie : « Reste la tristesse de quelqu’un qui, sur le plan footballistique, nous a beaucoup marqué. Ceux que nous partageons en tant que partenaires, cette étape de sélection, au-delà des histoires et de tout ce qui s’est passé autour, c’est dommage de ne pas l’avoir. C’est vraiment une honte. Ils auraient dû s’en occuper beaucoup plus & rdquor;.