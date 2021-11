« J’aurais aimé être connu dans le monde entier, comme Julio Iglesias »

MADRID, 10 nov. (EUROPA PRESS) –

Le musicien Miguel Bosé a présenté ses mémoires, ‘Le fils du capitaine Thunder‘(Espasa), reconnaissant que il aurait « aimé être connu dans le monde entier, comme Julio Iglesias« , même s’il est également satisfait de la notoriété acquise tout au long de sa carrière.

« C’est vrai que je suis bien connu en Amérique et dans certains pays européens, mais ensuite c’était fini : Je me promène en Asie et je suis juste une autre cible« , a souligné l’auteur de ‘Lover bandit’, qui a néanmoins expliqué que dans son quotidien il y a beaucoup de reconnaissance et »plus de selfies que d’autographes« .

« Dans les pays où je suis connu, il y a des règles et des limites, la seule chose qui était autrefois les autographes et maintenant les selfies et je préfère les premiers, car il y a des mauvais jours », a commenté avec humour Bosé. « Bien sûr, j’espère que cela durera, car du moment qu’ils ne vous demandent rien, tant pis« , a-t-il ajouté entre deux rires.

‘Le fils du capitaine Trueno’ aborde les années d’enfance et de jeunesse d’un Miguel Bosé craintif de son père Luis Miguel Dominguín et abrité par plusieurs proches, de sa mère Lucía Bosé au peintre Pablo Picasso, un ami de la famille. Cette première autobiographie – qui laisse présager qu’elle aura une suite – se termine en avril 1977, avec sa première représentation publique au Florida Park de Madrid.

« J’ai pensé que c’était bien d’expliquer l’enfance à la première et à la troisième personne pour comprendre ce qui s’est passé ensuite : l’un est le résultat de ce qui se passe à l’adolescence», a déclaré le musicien, insistant sur le fait que cette partie de sa vie est « inédite, car il y a beaucoup de photos mais l’histoire manquait ».

Le caractère fort de son père, le torero Luis Miguel Dominguín, occupe une grande partie de ces souvenirs. « Oui je lui ai pardonné, même si ce n’était vraiment pas nécessaire de le faireParce que quand vous grandissez, vous finissez par faire des choses pires que ce que vous pensiez être capable de faire. J’ai compris que ce qui me faisait tant de mal je le répétais, que j’héritais de leur génétique« , a supposé.

« SUSPECTS » PARMI LES TOREROS

En fait, le chanteur reconnaît que son enfance a été un exercice de « survie » car il a dû « rivaliser » avec le génie de ses parents. « J’ai dû survivre à deux monstres sacrés qui m’ont éclipsé« , a-t-il souligné, puis d’aller plus loin avec son père, qui « il avait honte de ne pas savoir à l’époque ce que ça allait être » l’artiste Miguel Bosé.

« Je ne savais pas comment la relation avec mon père se terminerait, parce que j’étais dans l’imaginaire d’être macho, grossier et chasseur, et j’étais un garçon sensible et j’aimais lire. Il était un enfant rare qui a soulevé des soupçons parmi la caste tauromachie« , a souligné l’interprète de ‘Don Diablo’.

PABLOS ET PICASSOS

En tout cas, Bosé reconnaît que la relation avec son père a connu un tournant après un safari en Afrique au cours duquel le comportement du torero envers sa famille était terrible. « C’était quelque chose de libérateur, parce que je savais qu’il ne servait plus à rien de se battre « , a-t-il assuré, pour sauver une anecdote ultérieure qui montre que la tortilla a été retournée.

« Un jour, mon père a pris un taxi, le chauffeur de taxi s’est retourné et a dit : ‘Je te connais, tu es le père de Miguel Bosé' », a-t-il déclaré avec humour. Bosé a expliqué qu’il vit aujourd’hui « dans une maison plus conventionnelle« où il a » exactement tout ce qui manquait « à son enfance ».Je dois récupérer les câlins perdus« , a indiqué.

Le livre parle aussi d’autres personnes qui entouraient sa famille, comme Ava Gardner – « Je détestais qu’on dise d’elle qu’elle était ‘le plus bel animal du monde' », se souvient-il – ou Pablo Picasso, dont il laisse un image » unknown « : » tendre, un grand-père qui servait d’avocat en fait « . « Aussi, les dessins que j’ai de lui ne valent rien, car ils sont sur papier non signé. Je dis toujours que je n’ai pas des Picasso, mais des Pablo qui ne valent rien », a-t-il ironisé.